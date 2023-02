Marco Mengoni, le lacrime in conferenza stampa e lo sfogo: “Mi guardano tutti male, odio questa roba” Marco Mengoni, in un momento di pausa durante un’intervista a RTL 102.5, si è sfogato: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male”. In queste ore, invece, si è commosso durante la conferenza stampa: “È bello vivere questo sogno, è il sogno delle fate, non è quello dei mostri”.

A cura di Daniela Seclì

Marco Mengoni, sin dall'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, è stato indicato come il favorito per la vittoria. Quando è salito sul palco, nel corso della prima serata della kermesse canora, la convinzione che sarebbe salito al primo posto del podio si è rafforzata. Il brano Due vite, infatti, ha convinto tutti, attestandosi regolarmente al primo posto in classifica. Sanremo, dunque, si sta rivelando facile come bere un bicchier d'acqua per il cantante? Nient'affatto. Lo dimostra uno sfogo avuto in queste ore.

Lo sfogo di Marco Mengoni

Marco Mengoni, in un momento di pausa nel corso di un'intervista rilasciata a RTL 102.5, si è sfogato con Jody Cecchetto: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba". Cecchetto, allora, gli ha chiesto: "Gli altri artisti?". E il cantante ha proseguito: "Ma non si può venire a divertirsi e basta…In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!”. In un'intervista rilasciata a La Stampa, ha parlato proprio del fatto che sia scomodo essere considerato il primo della classe: "Il fatto che mi abbiano affibbiato l'etichetta di primo della classe, mi sta un po' scomodo. Non ho un buon rapporto con i numeri. Però, l'esibizione è andata bene e sono molto contento".

Le lacrime in conferenza stampa

Poi le lacrime in conferenza stampa. L'artista, in queste ore, si è commosso: "Io ho un grandissimo problema, penso sia uno dei miei più grandi difetti, sono molto emotivo". Quindi non è riuscito a proseguire nella frase. Pian piano ha provato a ricomporsi: "Siamo molto stanchi in questi giorni. Sono molto, molto felice. Tantissimo. È bello vivere questo sogno, è il sogno delle fate, non è quello dei mostri". E i giornalisti gli hanno fatto un lungo applauso di incoraggiamento.