Luca Giglioli posta una foto di Yulia Bruschi nuda, la replica alle critiche: “Ammirate un bel sedere e basta”

A cura di Sara Leombruno

Dopo la fine del percorso comune al Grande Fratello, Luca Giglioli e Yulia Bruschi si stanno vivendo la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Di recente, però, il parrucchiere è stato molto criticato sui social per aver postato uno scatto della sua fidanzata nuda, di spalle. A seguito dei numerosi commenti negativi ricevuti dai followers, l'ex concorrente ha deciso di intervenire personalmente: "Mi sembra un po' esagerato, siamo nel 2025".

Lo scatto di Yulia Bruschi e la replica di Luca Giglioli

L'immagine caricata da Luca Giglioli sul suo profilo Instagram, nelle stories, mostra Yulia Bruschi senza veli, di spalle. Lo scatto è a bassa esposizione e restituisce una sorta di vedo non vedo che, però, è stato comunque ritenuto fuori luogo da diversi followers. È proprio per questo che, dopo le numerose critiche ricevute, il parrucchiere ha preferito cancellare la storia. Successivamente, è tornato sull'argomento con un video in cui giustifica la sua scelta, che poi ha di nuovo rimosso: ”Scandalizzarsi per una foto con un sedere di schiena mi sembra un po’ esagerato, dato che siamo nel 2025. Ogni persona è libera di potersi mostrare come meglio crede. Non si vede nulla, quindi ammirate un bel sedere e basta, baci”, le parole.

La storia d'amore tra Yulia e Giglio dopo il GF

Quando si sono conosciuti nel reality condotto da Alfonso Signorini, Yulia era ancora fidanzata. Dopo aver interrotto la storia con il suo ex, però, ha iniziato a viversi quella con Giglio senza freni. Tra i due le cose sono continuate anche lontano dalle telecamere e, di recente, è stata lei stessa a ribadire che con il suo ragazzo precedente non c'è stato alcun ritorno di fiamma. Ora è concentrata sul suo nuovo amore:

Si insinua e si mette in dubbio e a repentaglio il mio rapporto con Giglio, io sono sicura della mia scelta e mai è stata messa in dubbio. […] Non voglio più che si insinui un presunto tradimento al mio ex. Perchè non c'è mai stato e mai ci sarà. Non c'è nessun ritorno. Non c'è nemmeno più una minima possibilità di rapporto civile.