Gossip
video suggerito
video suggerito

Lorenzo Spolverato volta pagina dopo Shaila Gatta, l’indiscrezione: “È in un resort con una ragazza di nome Ilaria”

Lorenzo Spolverato sembra aver finalmente voltato pagina dopo la storia conclusa con Shaila Gatta. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato paparazzato in un resort in Sicilia in compagnia di una ragazza che si chiama Ilaria ed è milanese. Insieme ai due, anche la mamma di lei: a riportare la notizia in anteprima è Lorenzo Pugnaloni.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lorenzo Spolverato sembra aver finalmente voltato pagina dopo la storia conclusa con Shaila Gatta in diretta durante la finale del Grande Fratello. L'ex concorrente e modello è stato paparazzato in un resort in Sicilia in compagnia di una ragazza che si chiama Ilaria ed è milanese. Insieme ai due, anche la mamma di lei: a riportare la notizia in anteprima è Lorenzo Pugnaloni.

Lorenzo Spolverato insieme a Ilaria, cosa sappiamo sulle voci di un nuovo flirt

Lorenzo Spolverato e Ilaria sono stati immortalati mentre sono in vacanza in un resort in Sicilia. I due avrebbero trascorso lì diverso tempo e, al termine di una giornata insieme, sono stati immortalati durante uno spettacolo teatrale che si è tenuto nella struttura stessa, "tra sorrisi e sguardi complici che non sono sfuggiti a nessuno", si legge sulla newsletter inviata da Lorenzo Pugnaloni. Non è chiaro se tra loro sia in atto una semplice conoscenza o una frequentazione vera e propria, visto che Spolverato ancora non si è espresso direttamente sulla vicenda.

Immagine

Archiviata la storia con Shaila Gatta

Mesi fa, Spolverato aveva detto di aver archiviato definitivamente la storia con Shaila Gatta, dicendosi molto deluso da come era finita e chiedendo ai fan di evitare di porgli domande continue sulla questione. Il suo obiettivo era quello di dimenticare e andare avanti, motivo per cui nei mesi successivi ha deciso di intraprendere un viaggio in Africa che gli ha cambiato la vita. Il modello aveva scelto di andarci da solo per allontanarsi da tutti e tutto: "Non è tristezza, è consapevolezza. È il coraggio di fermarsi, di restare con se stessi, senza nessuno intorno che ti dice cosa è giusto e cosa no". In quell'occasione, terminò il suo sfogo dicendosi pronto a crescere e liberarsi: "Io scelgo di vivere per emozionarmi, non per mostrarmi. Quelle poche volte in cui ho scelto di mostrarmi l'ho fatto per lanciare un messaggio, non per essere premiato".

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
Stefano De Martino e Caroline Tronelli ora pensano alla convivenza: "Lui sembra fare sul serio"
Il conduttore conferma la loro storia, il bacio davanti ai paparazzi: "È la donna giusta"
Chi è Caroline Tronelli, figlia di facoltosi imprenditori napoletani
Belén incontra la coppia al ristorante: la reazione dell’ex moglie di De Martino
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views