Lorenzo Spolverato si sfoga: “Sento il bisogno di stare lontano da tutti. Se qualcuno vuole insultarmi, lo faccia”

Attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Lorenzo Spolverato ha parlato a cuore aperto ai suoi followers nel bel mezzo del suo viaggio in Africa, raccontando di star vivendo un momento particolarmente delicato della sua vita. L'ex del Grande Fratello ha deciso di prendersi un momento per allontanarsi: "Non è tristezza, è il coraggio di fermarsi".

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato: "Sento il bisogno di stare lontano"

Scritta bianca su sfondo nero, quello di Lorenzo Spolverato su Instagram sembra un vero e proprio confessionale del GF. L'ex concorrente, dopo la rottura con Shaila Gatta, ha detto più volte di star vivendo un periodo particolare, in cui si sente deluso e amareggiato. Adesso, con i suo viaggio in Africa, è arrivato a una nuova consapevolezza: "Il mal d'Africa è arrivato, è qualcosa che ti entra dentro e ti cambia. Ti spoglia delle apparenze e ti costringe a guardarti davvero. Ti ricordi cosa conta davvero, la semplicità, i legami, i valori. Dopo un viaggio così, tutto il resto sembra più lontano e più finto", le parole. In questi giorni, il modello sente "il bisogno di stare lontano da tutto e tutti. Non è tristezza, è consapevolezza. È il coraggio di fermarsi, di restare con se stessi, senza nessuno intorno che ti dice cosa è giusto e cosa no".

Sulla partecipazione al GF: "Volevo lanciare un messaggio"

Nel lungo sfogo, Spolverato ha anche fatto riferimento al motivo per cui ha deciso di partecipare al Grande Fratello. "La vera felicità inizia quando cominciamo a vivere senza paura di non essere abbastanza. Se qualcuno ha qualcosa da dire solo per ferire, insultare o giudicare, che lo faccia pure", ha specificato. Per poi concludere: