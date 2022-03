L’omaggio del principe Harry e Meghan Markle al membro degli Invictus Game ucraino morto combattendo Un concorrente ucraino degli Invictus Game è morto il 13 marzo, combattendo contro l’invasione russa. Ecco le parole e l’omaggio del Principe Harry e la moglie Meghan Markle.

A cura di Gaia Martino

Un membro ucraino della Invictus Games Foundation, un evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra, è morto mentre difendeva il suo paese dall'invasione russa. Serhii Karaivan è un ex trialista degli Invictus Games e Warrior Games per il Team Ukraine ed ha perso la vita il 13 marzo combattendo, ha fatto sapere il sito ufficiale della fondazione. Fu il Principe Harry a lanciare i giochi, per la prima volta, nel 2014: nel 2013, durante un viaggio ai Warrior Games in America, il Duca di Sussex capì quanto il potere dello sport poteva aiutare fisicamente e psicologicamente i feriti di guerra. Così nacquero i giochi Invictus Game, ispirati dalla sua visita. Dopo aver appreso della perdita di un membro della comunità di veterani, Harry e Meghan Markle hanno reso omaggio al popolo ucraino con alcune donazioni, poi le parole per Serhii Karaivan.

Le parole del principe Harry e Meghan

Con una nota ufficiale sul sito della Fondazione no-profit Archewell, il principe Harry e la moglie Meghan Markle rivolgono parole alle vittime di guerra in Ucraina, invasa dalla Russia, in particolare a Serhii Karaivan morto il 13 marzo combattendo.

Il nostro cuore è pesante quando riconosciamo la recente perdita di un membro della nostra comunità di veterani in Ucraina, che stava difendendo il suo paese dagli attacchi. Rendiamo inoltre omaggio agli uomini e alle donne coraggiosi della nostra comunità globale di veterani, passati e presenti, che hanno protetto a lungo i loro paesi e le loro famiglie con forza e determinazione senza precedenti. Continuiamo a lavorare e parlare quotidianamente con la Invictus Games Foundation per aiutare come possiamo.

Le donazioni per aiutare il popolo ucraino

Hanno scelto di offrire il loro contributo alle vittime della guerra in Ucraina donando un importo non reso pubblico a diverse organizzazioni che lavorano sul campo per sostenere il popolo colpito. Si tratta di HIAS, The HALO Trust e una coalizione di Media ucraini come The Kyiv Independent, supportati dall'organizzazione Are We Europe. Fanno inoltre sapere nella nota del loro impegno con i partner di World Central Kitchen e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.