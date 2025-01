video suggerito

L'influencer spagnola è allergica al ritocco, le labbra diventano enormi: "Fate attenzione o sarete come me" Sandra González, una popolarissima personal trainer e influencer spagnola, ha mostrato le condizioni delle sue labbra dopo l'ennesimo ritocchino: "Non vi fidate di cliniche improvvisate, fate attenzione".

Si chiama Sandra González ed è una popolarissima personal trainer e influencer spagnola, che su TikTok ha avvisato tutti i suoi follower di un incidente che le è accaduto dopo l'ennesimo ritocchino. Un messaggio di "sensibilizzazione" per quelli che sono dipendenti dalle routine di bellezza e dalle cliniche di bellezza: "Primo, buona sera; secondo, questo non è un filtro". Ha esordito così la influencer spiegando cosa le è successo: "Fate attenzione ai trattamenti estetici e scegliete sempre cliniche riconosciute".

Il messaggio di Sandra González

Sandra González ha condiviso questo messaggio importante ribandendo l'importanza di affidarsi esclusivamente a cliniche estetiche accreditate per qualsiasi tipo di trattamento: "Aprite gli occhi e assicuratevi che sia una clinica decente", ha dichiarato in un video pubblicato sui suoi social. Nel video, l'influencer appare con il labbro gonfio in maniera spropositata: "Purtroppo, ero allergica a quello che mi hanno dato", ha spiegato la influencer, "io faccio ritocchi da quando avevo 18 anni e non mi è capitato nulla di tutto questo".

"Non giocate con la vostra salute"

Nel suo canale TikTok, Sandra González mostra consigli su fitness, abbigliamento e salute ed è appunto conosciuta per il suo stile di vita sano e il suo approccio equilibrato alla cura del corpo. Eppure, questa volta qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto; così, ha colto l'occasione per mettere in guardia i suoi fan dai rischi legati a strutture non qualificate o non adeguatamente certificate, invitandoli a informarsi sempre sulla professionalità e l’affidabilità delle cliniche a cui si rivolgono."Non giocate con la vostra salute", ha aggiunto, sottolineando come anche piccoli interventi estetici possano avere conseguenze impreviste se non eseguiti in un ambiente sicuro e professionale.