Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia mostra le cicatrici: "Non ho paura di invecchiare, ma di morire" Linda Evangelista si prepara a compiere 60 anni mostrando le cicatrici della doppia mastectomia e degli interventi per il doppio mento. La supermodella confessa: "Non ho paura di invecchiare, ma non voglio morire perché ho ancora tanto da fare".

La paura di morire ce l'abbiamo tutti, anche una storica supermodel come Linda Evangelista. A quasi 60 anni, Harper's Bazaar le dedica la copertina del mese e una lunga intervista nella quale mostra le cicatrici della doppia mastectomia e l'intervento per eliminare il CoolSculpting che le ha sfigurato il volto, un intervento che puntava all'eliminazione dell'adipe che crea il doppio mento e racconta: "Non ho paura di invecchiare, ma ho paura di morire perché ho ancora tanto da fare".

La modella che non s'alzava dal letto per meno di 10mila dollari al giorno, ora ha cambiato il paradigma della sua vita: il nuovo valore è la sopravvivenza. Su Harper's Bazaar la cronista racconta che Linda Evangelista mentre parla solleva la maglietta, rivela le cicatrici di una doppia mastectomia, due parentesi viola che dal seno esterno arrivano fino alla schiena. E sorride, come a dire: "Sì, sono sopravvissuta anche a questo".

Un prima e dopo di Linda Evanvelista. A destra, il volto rovinato dalla chirurgia estetica.

Le battaglie nascoste di Linda Evangelista

Linda Evangelista ha attraversato un inferno e lo ha fatto in silenzio. In ordine sparso: doppia mastectomia. Rimozione di un nodulo tra i seni. Liposuzione e interventi ripetuti – quattro solo sotto il mento – per estrarre il grasso indurito causato dai trattamenti CoolSculpting. Polmoni collassati, più e più volte.

Sto bene con la mia doppia mastectomia. Ho messo degli impianti molto piccoli. Quello che hanno tolto, l'ho rimesso in termini di centimetri cubici. Ho subito tutti quegli interventi ai polmoni, mio Dio, e i cheloidi e tutte le cicatrici dei tubi toracici e la cicatrice del cesareo. Ci sono stati molti interventi. Sono tranquilla. Sto bene con queste cicatrici. Ho vinto. Sono qui. Ho vinto.

La carriera: "Ho amato lavorare"

La carriera di Linda è stata una serie di successi per la sua incredibile bellezza, dietro la quale c'era anche un'etica del lavoro fuori dal comune. "Ho amato lavorare", confessa Linda. "Non mi hai mai sentito lamentarmi del mio lavoro, mai. Pensavo fosse il lavoro più bello del mondo." Eppure, nonostante fosse considerata l'incarnazione della bellezza, Evangelista rivela una verità sorprendente: "Non andavo in giro pensando di essere bella. L'attenzione era per il lavoro, non per la persona. Non mi è mai stato detto che ero bella. Mi dicevano: ‘Oh, i tuoi capelli sono fantastici'. O ‘Il piede funziona. Il piede è buono'. Ma nessuno mi ha mai detto: ‘Linda, sei bellissima'". Poi: "Per anni ho sentito gli occhi puntati su di me. Non li sento più addosso. E va bene così. Qualunque cosa fosse durante l'apice della carriera, non era sostenibile, e sono davvero felice di non vivere più quella vita".

La ricerca di un nuovo equilibrio

Dopo quello che ha passato, Linda sta riconsiderando l'intero concetto di bellezza. "Penso che la bellezza sia qualcosa che ti guadagni. Penso ai volti delle mie nonne e a cosa la guerra ha fatto loro, il tributo che ha richiesto semplicemente portando le loro difficoltà. Le portavano, ed erano così splendide. Non aveva nulla a che fare con la perfezione o la giovinezza". Poi rinnega gli interventi estetici: "Non sembravo più io" e finalmente ammette che è bello invecchiare.

Non mi importa come invecchio. Voglio solo invecchiare. Non deve essere necessariamente con grazia. Davvero, davvero, davvero non voglio morire", afferma con passione. "Ho ancora così tanto da fare. Finalmente mi sto sentendo a mio agio con me stessa e con tutto, e ora voglio godermelo.

Suo figlio sta per iniziare l'Università, è ancora presto ma ammette: "Voglio essere nonna, ma non nel futuro immediato". È il suo modo di dire che vuole continuare, invecchiare: "Sono viva. Sono viva. Sono viva, e farò ciò che devo fare. Non ho finito".