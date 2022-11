L’ex star dei reality USA, Catherine Ommanney: “Il principe Harry è stato il mio toy boy” Catherine Ommanney ha raccontato di aver avuto una relazione con il principe Harry durata un mese, quando lui aveva 21 anni e lei 34. “Lo chiamavo il mio toy boy” rivela l’ex star dei reality americani.

A cura di Ilaria Costabile

A pochi giorni dallo scandalo che ha travolto Harry e Meghan, secondo cui la Duchessa di Sussex sia nel bel mezzo di una liaison con la sua guardia del corpo Christopher Sanchez, arriva una succosa notizia di gossip che riguarda proprio il principe, nonostante risalga a ben 16 anni fa. A rivelarla è l'ex star dei reality americani, Catherine Ommanney, che ha dichiarato in un'intervista al Sun on Sunday di aver avuto un flirt con il secondogenito di Lady Diana, durata perlopiù un mese, quando lui aveva appena 21 anni e lei 34.

La rivelazione di Catherine Ommanney

In America era diventata nota per aver preso parte al reality "The real housewives of D.C." e l'incontro con il principe e i suoi amici sarebbe avvenuto all'Art Bar di Chelsea a Londra, nel 2006, quando Harry era fidanzato con la modella sudafricana Chlesy Davy. In quell'occasione, grazie a conoscenze comuni, approfittando del fatto che la fidanzata del principe non ci fosse, iniziarono a parlare, come racconta Ommanney alla testata:

Quella sera portava uno strano cappello in stile australiano e io gli ho detto: ‘Cosa fai conciato come uno stupido?’ Penso non fosse abituato a gente che lo prende in giro. Da quel momento abbiamo iniziato a scherzare ed era come se tutta la gente intorno a noi non esistesse

Catherine Ommanney rivela anche il motivo per cui, dopo 16 anni, ha deciso di rendere nota questa storia, prima di fornire altri dettagli: "Lo racconto perché sono certa che Harry non parlerà di me nella sua autobiografia Spare".

Catherine Ommanney fonte Instagram

"Lo chiamavo il mio toy boy"

Il loro incontro ha dato vita ad una vera e propria frequentazione, durata poco più di un mese, interrotta improvvisamente dopo che furono scoperti e Harry scomparve, improvvisamente dalla circolazione. Si incontrarono, poi, qualche anno dopo, per caso, ma Ommanney non porta rancore, anzi, ricorda con piacere quanto è successo con il principe inglese: