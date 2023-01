L’ex compagna di Federico Fashion Style avrebbe già una nuova fiamma Stando al gossip Letizia Porcu sarebbe stata vista passeggiare con il dj Vincent Arena, mano nella mano. Un anno iniziato con spensieratezza per l’ex compagna di Federico Lauri che non ha mai parlato della separazione. L’hairstylist cerca di guardare avanti: “Chiusa una porta si apre un portone”.

A cura di Giulia Turco

Sembra che il nuovo anno abbia portato una ventata di spensieratezza nella vita di Letizia Porcu, ex compagna di Federico Fashion Style con il quale condivide la figlioletta Sophie. La notizia della loro separazione, pochi mesi prima, ha fatto parecchio discutere smuovendo diverse ipotesi sull’omosessualità del parrucchiere dei vip, che non ha mai ammesso ufficialmente di aver avuto altre relazioni al di fuori di Letizia.

Letizia Porcu starebbe frequentando il dj Vincent Arena

Mentre Federico Lauri ha gettato per mesi veleno sulla sua storia appena conclusa, sembra che l’ex compagna sia passata direttamente ai fatti. Non una parola sulla rottura con il famoso parrucchiere con il quale, si vocifera, l’amore era finito già diversi anni prima. Proprio a cavallo del Capodanno, però, Letizia avrebbe iniziato a frequentare una nuova fiamma, almeno stando ad alcuni recenti segnalazioni arrivate via social a Deianira Marzano, poi confermate da Amedeo Venza. A quanto pare l’uomo in questione sarebbe il dj Vincent Arena, con il quale la donna sarebbe stata vista passeggiare per le vie dello shopping di Roma, mano nella mano. Si sarebbero conosciuti ad un parco divertimenti per bambini e da allora avrebbero iniziato a frequentarsi come coppia.

La reazione di Federico Lauri

Nel frattempo Federico Lauri sembra aver recuperato le energie e iniziato il 2023 con una manciata di buoni propositi. “Quando si chiude una porta si apre un portone”, dice a sé stesso come augurio per i mesi a venire, promettendo ai suoi follower che presto racconterà tutta la sua verità sulla separazione, per poi chiudere per sempre l’argomento e andare avanti con la sua vita. “Io per il 2023 ho deciso di guardare oltre, di non pensare , di fregarmene , e di non ascoltare le cattiverie”, scrive su Instagram aggiungendo di aver in vita decine di diffide a chi lo avrebbe infamato via social e non.