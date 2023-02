Le nozze milionarie di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz finisco in tribunale, cosa è successo Il matrimonio di Nicola Peltz e Brooklyn Beckham è finito in tribunale. Il padre della sposa ha fatto causa alle wedding planner sostenendo che non avrebbero fatto nulla per organizzare l’evento. Le due donne allora hanno chiesto a loro volta un risarcimento, rendendo pubbliche anche alcune richieste fatte dalla sposa: da un salone interamente rosa, fino all’acconciatura da circa 93mila euro.

A cura di Elisabetta Murina

All'apparenza un matrimonio da sogno da 3milioni di dollari, nella realtà un dramma finito persino in tribunale. Così si sono trasformate, a distanza di quasi un anno, le nozze tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrate lo scorso aprile. Stando ai retroscena rivelati dal Daily Mail, il padre della sposa Nelson Peltz ha fatto causa alle wedding planner Nicole Braghin e Arianna Grijaba sostenendo che in realtà non avrebbero curato l'organizzazione perché licenziate settimane prima dell'evento. Le due dirette interessate hanno ribattuto a colpi di contro richieste di risarcimenti da migliaia di euro. Citate per danni anche la sposa e la madre.

Le accuse di Nelson Peltz alle wedding planner

A distanza di mesi dal matrimonio della coppia, Nelson Peltz ha voluto fare causa alle wedding planner, che sono subentrare solo in un secondo momento dopo che Preston Bailey, star nella preparazione di eventi, ha abbandonato improvvisamente il lavoro perché troppo impegnato. Con le due donne, titolari della Plan Design Events, era stato stabilito un compenso di 295mila euro, metà subito e il resto a lavoro finito. Ma sono state licenziate settimane prima dell'evento perché accusate di non aver fatto nulla. E così loro, hanno chiesto al padre della sposa un risarcimento di migliaia di euro per rottura di contratto.

Le richieste della sposa Nicola Peltz

Stando alle parole delle wedding planner, sarebbe stata una organizzazione da incubo quella del matrimonio Peltz-Beckham. Le due donne avrebbero definito il padre della sposa un "bullo miliardario", aggiungendo poi che l'unico scopo della famiglia era nascondere lo stato delle cose ai Beckham. In particolare, i Peltz erano terrorizzati all'idea che Victoria Beckham scoprisse qualche errore nella panificazione. Fuori dal comune le richieste della sposa: dal costo del "trucco e dell'acconciatura" (circa 93.000 euro), al continuo aggiornamento della lista degli invitati (pare lei sia andata su tutte le furie dopo aver scoperto che Lewis Hamilton non ci sarebbe stato), poi le liti sui fiori e la richiesta di creare un salone rosa all'interno della location delle nozze. Infine anche il menù: gli ospiti sarebbero stati invitati a mangiare hamburger di una nota catena americana, rinominati apposta per la festa.