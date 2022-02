La reazione di Matteo Fioravanti al bacio tra Noemi Baratto e Joele Milan Joele Milan frequenta Noemi, la 22enne di Napoli scelta da Matteo Fioravanti a Uomini e Donne. Sui social testimoniano baci e complicità, mentre la reazione di Matteo non tarda ad arrivare.

A cura di Giulia Turco

Joele Milan e Noemi Baratto stanno insieme, a quanto pare. Dopo essere stato "cacciato" da Uomini e Donne, l'ex tronista che avrebbe messo un punto alla conoscenza con Ilaria Melis sua corteggiatrice al programma, avrebbe deciso di invertire la rotta e di puntare su Noemi Baratto, la scelta di Matteo Fioravanti a Uomini e Donne. Poco tempo dopo aver lasciato insieme il programma, i due avevano deciso di lasciarsi.

Matteo Fioravanti deluso da Noemi e Joele

La reazione da parte di Matteo non ha tardato ad arrivare. Nonostante l'ex tronista non abbia voluto soffermarsi troppo sulla questione, non ha potuto nascondere la delusione verso la sua ex fidanzata Noemi e l'ex collega di Uomini e Donne Joele. I due ragazzi di recente hanno mostrato sui social la loro frequentazione: l'arrivo di Joele a Napoli, città di Noemi, le serate in discoteca e persino un bacio immortalato di sfuggita da un video Tiktok. Matteo tramite Instagram ha mandato alla coppia un messaggio piuttosto pungente:

Vi auguro di guadagnare qualche follower, di apparire un po’ sui social. Per il resto, tanti auguri alla nuova coppietta, fate i bravi, fate le cose per bene stavolta.

(Joele Milan e Noemi Baratto, video Tiktok).

Perché Matteo Fioravanti e Noemi si sono lasciati

La loro storia è durata talmente poco da essere passata quasi in sordina. A inizio dicembre la coppia ha annunciato tramite Instagram che quella che credevano essere una favola d’amore all’interno del programma poche settimane prima si è rivelata un castello di carta. Una trappola di incomprensioni e incompatibilità. "La comprensione, la capacità di dialogare, l’empatia sono le cose principali che devono caratterizzare una relazione, basarsi solo sull’aspetto fisico non conta..", spiegava Noemi. "Prima o poi scade anche quello.. quindi se tra noi non c’è stato tutto ciò non ne valeva la pena continuare". Da allora Matteo non ha più frequentato nessuna.