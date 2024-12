video suggerito

La figlia di Michael Jackson si sposa, Paris riceve la proposta di nozze dal fidanzato Justin Long Paris Jackson si sposa. La figlia di Michael Jackson, 26 anni, convolerà presto a nozze con il fidanzato Justin Long. La bella notizia con un post pubblicato su Instagram in occasione del compleanno del ragazzo, produttore musicale di professione, a cui sarebbe legata dal 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paris Jackson si sposa. La figlia di Michael Jackson, 26 anni, convolerà presto a nozze con il fidanzato Justin Long. La bella notizia con un post pubblicato su Instagram in occasione del compleanno del ragazzo, produttore musicale di professione. I due sarebbero una coppia dal 2022 e a distanza di più di due anni sono pronti a fare il grande passo.

L'annuncio delle nozze nel giorno del compleanno

In occasione del compleanno del fidanzato, Paris Jackson ha pubblicato una serie di scatti su Instagram che li ritraggono insieme. Tra questi anche uno che mostra il momento della proposta di matrimonio. Il produttore si è inginocchiato e le ha chiesto di diventare ufficialmente sua moglie. Emozionata, la ragazza ha subito risposto sì e ha condiviso anche una foto dell'anello di fidanzamento regalatole dal futuro marito. Ancora non ci sono dettagli per quanto riguarda il matrimonio, ma è probabile che verrà celebrato entro quest'anno. "Buon compleanno mio dolce blu. Vivere con te in questi ultimi anni è stato un vortice indescrivibile e non potrei sognare nessuno più perfetto per me con cui fare tutto questo. Grazie per avermi permesso di essere tua", ha scritto Paris Jackson ad accompagnare il carosello di immagini sui social.

La storia d'amore tra Paris Jackson e Justin Long

Secondo E! News, la prima figlia di Michael Jackson avrebbe iniziato a frequentare Justin Long nel 2022. La loro storia quindi dura da più di due anni e ora sarebbe pronta a passare al passo successivo con il matrimonio. I due hanno in comune la passione per la musica: lei è una cantante, mentre lui un ingegnere e produttore musicale. La 26enne ha ereditato la passione dal padre, popstar di fama internazionale, scomparso nel 2009. Dopo la sua morte, la ragazza ha cercato di tenersi il più possibile lontano dai riflettori e rafforzato il legame con i fratelli Prince e Bigi.