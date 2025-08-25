La figlia di Francesco Sarcina compie 10 anni: “Al tuo fianco anche se a volte a distanza per le vicissitudini della vita”

Nina, la figlia di Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, ha compiuto dieci anni. Il cantante le ha promesso che sarà vicino a lei per sempre: “Il filo invisibile che ci unisce è ben più forte delle dimostrazioni pubbliche che raccontano spesso rapporti inesistenti”.

La piccola Nina, figlia di Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia ha compiuto dieci anni. Entrambi i genitori hanno voluto rivolgerle gli auguri pubblicamente. Il cantante, nel suo lungo post, ha assicurato alla figlia che starà sempre al suo fianco, nonostante a volte sia costretto a stare a distanza. Il matrimonio di Sarcina e Incorvaia si è concluso in modo burrascoso. L'artista ha anche denunciato la sua ex moglie accusandola di usare l'immagine di Nina sui social per trarre profitto e senza preoccuparsi di chiedere il consenso del padre.

La figlia di Francesco Sarcina compie 10 anni, gli auguri del padre

Francesco Sarcina ha fatto gli auguri alla figlia Nina Elisha. In un lungo post pubblicato su Instagram, ha celebrato i dieci anni della sua bambina. Le ha promesso che le sarà sempre vicino, anche quando per motivi non dipendenti dalla sua volontà sarà costretto a stare a distanza. Francesco Sarcina, poi, ha chiarito un aspetto che dovrebbe essere ovvio. Anche se non pubblica costantemente post dedicati alla figlia, ciò non toglie che tra loro ci sia un legame indissolubile.

Gli auguri di Clizia Incorvaia

Anche Clizia Incorvaia ha fatto gli auguri pubblicamente alla figlia Nina e, come il padre, le ha fatto una promessa. Citando il brano Sempre e per sempre di Francesco De Gregori, le ha assicurato che sarà dalla sua parte per tutti i giorni della sua vita. Alla sua dedica ha allegato un video che mostra la torta di Hello Kitty e i palloncini rosa per festeggiare il compleanno della sua piccola.

Lo scontro legale tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

Francesco Sarcina ha accusato Clizia Incorvaia di avere usato l'immagine della figlia sui social senza il suo consenso. Quando il cantante le ha chiesto di non pubblicare più contenuti in cui Nina era riconoscibile, l'influencer avrebbe risposto dicendo che grazie a quei post, che a volte contenevano delle sponsorizzazioni, era in grado di comprare vestiti per la bambina e mandarla a scuola. Per Sarcina un segnale inequivocabile che l'ex moglie stesse traendo profitto da quelle pubblicazioni. Dopo la denuncia dell'ex marito, Clizia Incorvaia è stata rinviata a giudizio. In più occasioni, tuttavia, la moglie di Paolo Ciavarro ha chiarito che non attaccherà pubblicamente il suo ex perché ritiene che dei bravi genitori debbano fare un passo indietro rispetto alla loro rabbia e mettere al primo posto la serenità dei figli.