Clizia Incorvaia sullo scontro con Sarcina: “Ora posto mia figlia solo di spalle, lei l’ha vissuto come un trauma”

Clizia Incorvaia torna a parlare dello scontro legale con l'ex Francesco Sarcina. Da quando è diventata mamma di Nina, avuta proprio con il cantante, ha raccontato la sua maternità anche sui social, postando spesso foto e video della bambina. Motivo per cui lui ha deciso di denunciarla. Le parole dell'influencer nel salotto de La Volta Buona con Caterina Balivo: "Ora posto sue foto solo di spalle, lei ha vissuto come un trauma il fatto di sentirsi esclusa".

Le parole di Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia ha dichiarato che, quando ha ricevuto la denuncia, è rimasta sorpresa perché lui non le aveva mai comunicato, né in forma scritta che orale, di non volere che sua figlia venisse esposta sui social. "All'inizio della mia carriera da influencer, inizialmente fu proprio lui a portarmi in un'agenzia che coinvolgesse anche Nina. Le prime campagne le feci con il suo benestare", le parole. Ora ci sarà un processo e un giudice decreterà chi ha ragione ma, nel frattempo, Incorvaia sta pubblicando molto meno sua figlia e lo fa solo di spalle: "Continuo a farlo perché preferisco non estromettere mia figlia dalla mia vita. Nasco come personaggio social e se lavori con il pubblico, non puoi escludere i tuoi figli".

La bambina, secondo quanto sostenuto da lei, "ha vissuto come un trauma il fatto di sentirsi esclusa, quindi ogni tanto la pubblico perché altrimenti pensa che ci sono figli di serie A e di serie B". Clizia, infatti, ha anche un altro figlio, Gabriele, avuto con l'attuale marito Paolo Ciavarro e che posta tranquillamente su Instagram.

La versione di Sarcina

In realtà, come riporta La Repubblica, ci sarebbe un messaggio in particolare che, a detta di Sarcina, sarebbe stato decisivo affinché la Procura di Roma decidesse per il rinvio a giudizio di Clizia. “Alle mie richieste via messaggistica rivolte alla Sig.ra Incorvaia – si legge nel documento di cui Repubblica è in possesso – di cessare di utilizzare l’immagine di nostra figlia sui social e a fini pubblicitari, la stessa mi ha risposto testualmente: ‘Io li campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc’, come da screenshot che si allega; ammettendo dunque che l’immagine della bambina viene utilizzata anche al fine di trarne un profitto economico”.