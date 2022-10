La ex storica di Lino Guanciale Antonietta Bello: “Sono lesbica, l’ho capito solo a 35 anni” Dopo una relazione lunga 10 anni, la loro storia d’amore è finita nel 2018. Lino Guanciale ha sposato Antonella Liuzzi dalla quale ha avuto un figlio, mentre Antonietta ha cambiato orientamento sessuale: “Mi sono sentita attratta dalle dalle donne, è stato un passaggio graduale”.

A cura di Giulia Turco

Antonietta Bello è l’attrice friulana, storica ex fidanzata di Lino Guanciale. I due hanno avuto una storia d’amore lunga 10 anni arrivata ai titoli di coda nel 2018. L’attore da allora si è sposato e ha avuto un figlio da un’altra donna, Antonella Liuzzi, mentre Antonietta ha trovato lo spazio per riscoprire se stessa: oggi è convinta di non poter mai più amare un uomo.

Quando ha capito di essere più attratta dalle donne

“Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica”, racconta l’attrice in un’intervista a Diva e Donna. Dopo la fine della relazione con Guanciale, Antonietta ha avuto modo di riflettere molto su se stessa: “Per me è stato tutto molto naturale, non l’ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatti parte di me per sempre, per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni”, spiega al settimanale. “È stato un passaggio graduale, delicato, naturale. Poco alla volta mi sono sempre più sentita attratta solo dalle donne”. Così è sbocciata anche la prima relazione con una ragazza:

Mi chiedevo come sarebbe stato e ora ho capito che avere una relazione con una donna significa non avere binari prescritti su come ci si deve comportare e su cosa bisogna desiderare. Ho sentito un’enorme possibilità di costruzione del rapporto: non c’era nulla di scritto, era tutto da creare.

L'amore tra Lino Guanciale e Antonietta Bello

La loro storia era iniziata nella cornice universitaria dove Guanciale teneva un corso. “Successivamente Antonietta mi ha chiamato perché voleva fare dei provini per entrare in una scuola importante di recitazione. L’ho aiutata, l’ho seguita e da lì è nato il nostro amore”, ha raccontato l’attore. Quando si è sposato nel 2020 con la docente universitaria Liuzzi, l’attrice ha risposto pubblicamente a chi l’avrebbe voluta al fianco di Guanciale: “È giusto che abbia vicino colei di cui è innamorato”.