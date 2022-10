Kim Kardashian avrebbe chiesto di conservare le ossa della madre Kris Jenner per farne dei gioielli Kim Kardashian avrebbe chiesto al medico che ha operato sua madre Kris Jenner, se fosse possibile conservarne le ossa, per poi creare dei gioielli.

La famiglia Kardashian è senza dubbio una delle più chiacchierate d'America e per motivi sempre diversi, anche grazie a quanto emerge dalle puntate delle serie di cui le sorelle sono protagoniste. Proprio durante un episodio di The Kardashians, Kris Jenner, la capostipite della famiglia, ha rivelato una richiesta a dir poco particolare fatta da sua figlia Kim.

La strana idea di Kim Kardashian

Sembrerebbe, infatti, che Kim Kardashian, legata profondamente a sua madre, con la quale vive quasi in simbiosi, abbia rivolto al medico che teneva in cura Kris Jenner una domanda piuttosto inquietante. La donna, infatti, è stata da poco operata all'anca, sottoponendosi ad un intervento piuttosto delicato e in quel frangente, Kim avrebbe chiesto al chirurgo se fosse possibile conservare le ossa della madre. La motivazione, poi, sarebbe ancora più strana, come racconta alle altre figlie Kris Jenner: "Kim ha chiesto al dottore di conservare per lei le mie ossa in modo che potesse ricavarne dei gioielli". Kylie, dopo aver ascoltato questo racconto, ha esordito dicendo che la sorella aveva fatto una richiesta "strana" e "inquietante".

Anche Khloé aveva fatto una richiesta simile

A ricordare un altro aneddoto che, invece, spiegherebbe questo gusto del macabro, da parte della famiglia Kardashian è la sorella Khloé. L'influencer, infatti, ha rievocato alla madre quando fu lei stessa a chiedere che le sue ceneri fossero conservate, affinché lei potesse utilizzarle per creare delle collane e la madre, in quell'occasione, avrebbe anche apprezzato l'idea della figlia, definendola "ottima". Insomma, non era una novità quella di creare degli oggetti, magati anche di uso quotidiano, con i resti di una persona cara. Sebbene l'intento sia quello di poter dire di avere sempre con sé una parte della propria madre, non si può certo dire che l'idea delle sorelle Kardashian non sia al quanto macabra.