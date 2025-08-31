Julia Roberts in braccio al marito Danny Moder in barca a Venezia: l’intimità con l’ex cameraman che le rubò il cuore

Del Festival del Cinema di Venezia 2025, Julia Roberts ha deciso di condividere un solo dettaglio. Niente red carpet, abito o pubblicità del film: sul profilo Instagram della diva è apparso solo il momento in cui ha potuto riabbracciare il marito Danny Moder.

È uno scatto profondamente intimo quello che Julia Roberts ha condiviso sul suo profilo Instagram, l’unico che la diva ha scelto di rendere pubblico a margine della sua esperienza da protagonista al Festival del Cinema di Venezia 2025al Festival del Cinema di Venezia 2025. Non si tratta di un frame tratto dal red carpet, né di un dettaglio delle interviste rilasciate o del film After the Hunt di Luca Guadagnino, presentato fuori concorso e del quale l’attrice è protagonista. A spingerla a condividere il post è stato l’abbraccio con il marito Danny Moder, ritrovato al termine del Festival, quando Julia ha finalmente potuto togliere i tacchi, lasciarsi alle spalle i flash e tornare a ciò che considera davvero importante.

L’amore tra Julia Roberts e Danny Moder

Nonostante l’intensità dell’abbraccio condiviso, la storia tra Roberts e Moder non è affatto recente. L’attrice e il marito stanno insieme da 25 anni. Si incontrarono nel 2000 sul set del film The Mexican. Quel colpo di fulmine inaspettato li spinse a chiudere repentinamente le rispettive relazioni precedenti: Julia lasciò l’ex compagno, anch’egli attore, Benjamin Bratt, mentre Danny mise fine al matrimonio con la truccatrice argentina Vera Steimberg. Il matrimonio tra i due è stato celebrato il 4 luglio 2002. Dal loro legame sono nati tre figli: i gemelli Hazel e Phinnaeus, di 20 anni, e Henry, di 17.

Chi è Danny Moder, marito di Julia Roberts

All’inizio Moder fu accusato di aver chiuso il precedente matrimonio per comodità, approfittando della fama mondiale di Roberts, ma il tempo ha dimostrato la solidità del loro rapporto. Al momento del primo incontro con Julia, Moder era cameraman e aveva 31 anni, due in meno rispetto a quella che sarebbe diventata la sua compagna di vita. Oggi lavora come direttore della fotografia. Gelosissimo della sua vita privata, non ama parlare dei legami familiari. Fu la moglie, anni fa, a difenderlo dalle critiche di chi lo accusava di aver lasciato la prima moglie per abbracciare la relazione con la diva: “Non siamo i nostri lavori”, replicò seccamente Roberts, negando che fosse stata la sua popolarità a influenzare la scelta del compagno.