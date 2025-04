Joe Exotic di Tiger King sposo, le nozze in carcere con Joseph Maldonado mentre sconta una pena di 21 anni

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Joe Exotic si è sposato. Il protagonista della serie Tiger King, all'anagrafe Joseph Maldonado-Passage, è convolato a nozze con il compagno di prigione Jorge Marquez. L'uomo sta scontando una pena di 21 anni con l'accusa di aver assolto una persona per assassinare l'attivista Carole Baskin. I due si sono conosciuti in carcere e avevano annunciato le nozze nell'ottobre dello scorso anno.

Le nozze in carcere di Joe Exotic con Joseph Maldonado

Joe Exotic, 62 anni, e Jospeh Maldonado-Passage si sono sposati. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso 21 aprile si è tenuto in carcere, dove si sono conosciuti e dove entrambi sono detenuti. Il protagonista di Tiger King ha dato la notizia con un post pubblicato su X, accompagnato da una foto che lo ritrae con il neo marito. "Non sono mai stato così orgoglioso di qualcuno. Vi presento mio marito Jorge Flores Maldonado", ha scritto ad accompagnare lo scatto. I due avevano annunciato le nozze ad ottobre, quando Exotic aveva spiegato: "Vorrei averlo incontrato molto tempo fa. La questione è se sposarci in prigione o ottenere asilo per lui o se lasceremo l'America quando saremo entrambi usciti". L'uomo ha alle spalle due matrimoni, il primo con Brian Rhyne, morto a causa dell'Hiv, il secondo congiunto con John Finlay e Travis Maldonado.

La storia di Joe Exotic, protagonista di Tiger King e condannato a 21 anni

Joex Exotic è il proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park, zoo di animali esotici in America. La sua storia è diventata nota grazie al documentario Tiger King, diretto da Eric Goode e prodotto da Netflix, che racconta la sua vicenda. L'uomo al momento si trova in carcere dove sta scontando una pena di 21 anni per aver ucciso diverse tigri e per aver organizzato un piano per uccidere l'attivista Carole Baskin, proprietaria a sua volta di una riserva di animali esotici, Big Cat Rescue. Nel 2018 ha assoldato un impiegato dello zoo, Allen Glover, per uccidere la donna. L'uomo prenderà i soldi ma non commetterò mai l'omicidio.