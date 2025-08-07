Jenny Guardiano sbotta dopo l’intervista di Tony Renda: “Buttata fuori di casa, mi ha detto che devo morire”

Dopo l'intervista di Tony Renda a Fanpage.it, Jenny Guardiano ha sbottato in un video pubblicato su TikTok. I due ex volti di Temptation Island si sono lasciati diversi mesi fa e a Fanpage.it, Tony Renda ha raccontato di averla lasciata dopo che lei lo ha messo in "condizione di farlo". "Mi ha deluso, non so più chi sia" ha ammesso, e le sue parole hanno fatto infuriare la sua ex la quale gli chiede di non nominarla più.

Lo sfogo di Jenny Guardiano

"Sono stanca di questa situazione. Questa è la terza intervista in cui parli di me, dici che sono cambiata, che sono una delusione. A volte bisognerebbe avere le palle di essere uomo e dire "Ho fatto pietà". Così comincia il lungo video sfogo di Jenny Guardiano. L'ex di Temptation Island, dopo l'intervista di Tony Renda a Fanpage.it, ha fatto una lista delle parole che il suo ex avrebbe dovuto dire. "L'ho lasciata nel giorno più brutto della sua vita, l'ho buttata fuori di casa, gli ho fatto i sacchi dei vestiti, suo padre non c'era più, ho fatto bordello quel giorno, ho fatto fare un incidente stradale e le ho detto che doveva morire come suo padre". La giovane ha poi continuato invitando il suo ex fidanzato a "rapportarsi con donne della tua età e smettere di scrivere messaggi alle 17enni", a 45 anni "dovresti costruire una famiglia, la tua eredità, una pensione dignitosa. Sveglia, trovati un lavoro". La Guardiano ha smentito le parole di Renda, spiegando di non essere cambiata, ma di aver "ripreso la sua vita tra le mani". Oggi vive a Dubai, "ho girato il mondo e cambiato città", e trovato un lavoro, e "ho smesso di credere alle stron*ate". Così ha concluso: "Mi dispiace essere l'argomento principale della tua vita, si vede che non mi hai superato. Peccato, io ho fatto già tante cose. E farò quella famiglia che tanto merito. Non mentire a te stesso. Fai un percorso psicologico importante".

Cosa ha detto Tony Renda su Jenny Guardiano

Tony Renda nel corso dell'intervista ha raccontato com'è finita con Jenny Guardiano, che ha deciso di lasciare dopo che lei "mi ha messo nelle condizioni di farlo". Si è detto deluso dal suo comportamento che, secondo il suo parere, sarebbe stato influenzato da chi la circonda. "È giovane e molto sensibile, non è determinata nelle sue cose, Si fa influenzare tanto da chi la circonda. L'amore era forte, eravamo insieme da 7 anni, e il cambio di direzione da parte sua è stato dettato da terzi", le parole che hanno fatto sbottare la ex.