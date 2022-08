Iva Zanicchi senza veli su Instagram, la cantante: “Mi hanno hackerato il profilo” Per alcune ore sul profilo della cantante è rimasta pubblicata una foto in cui è palesemente seminuda. Lei spiega di essere stata vittima di un hacker e che la foto fosse modificata.

A cura di Andrea Parrella

Imbarazzo per Iva Zanicchi che nelle scorse ore si è ritrovata improvvisamente immortalata da seminuda su Instagram. La cantante è finita vittima di una disavventura nelle ultime ore, dopo essere apparsa seminuda sul social network, per poi rimuovere la foto solo poche ore dopo, spiegando di essere stata vittima di un hacker. “Mi hanno hackerato il telefono – recita il messaggio comparso in una delle stories – e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account“. La foto, quindi, a detta della cantante non sarebbe del tutto originale ma opportunamente modificata proprio perché finalizzata a generare scandalo.

La fotografia, decisamente audace, nello specifico ritraeva Iva Zanicchi assopita in un momento di sonno, stesa sul divano, quasi completamente senza vestiti. Questa la ragione delle scuse di Iva Zanicchi, che nel frattempo si sta preparando per prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le stelle, nello specifico la diciassettesima, in partenza il prossimo 8 ottobre. A 82 anni, Iva Zanicchi continua ad essere un personaggio molto in vista del mondo dello spettacolo italiano. Solo nell'ultima stagione televisiva è andata in onda con uno show tutto dedicato alla sua carriera, dimostrando di non accusare affatto lo scorrere del tempo.

Non mancano tuttavia gli acciacchi, come quello raccontato di recente in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, quando Zanicchi ha raccontato di soffrire da tempo di problemi alla vista che le impediscono di potersi dedicare a una delle sue principali passioni, ovvero la lettura. Di recente l'Aquila di Ligonchio (questo il soprannome che da sempre la contraddistingue) ha presentato il suo ultimo libro, dal titolo "Un altro giorno verrà".