Infortunio per Anna Pettinelli, la foto sui social: “Solo io mi slogo la caviglia così”

Piccolo infortunio per Anna Pettinelli: la speaker radiofonica si è slogata la caviglia, con conseguente fasciatura. È lei stessa a prendersi in giro, continuando imperterrita a lavorare in radio, in attesa della prossima edizione di Amici.

Piccolo infortunio per Anna Pettinelli. La speaker radiofonica ha condiviso sui social cosa le è accaduto nelle ultime ore, mostrando un piede fasciato a seguito di una slogatura e prendendosi in giro da sola per come è avvenuto il tutto. Nonostante il lieve incidente, per il quale dovrebbe stare a riposo qualche giorno, non ha mancato l'appuntamento con gli ascoltatori di Rds, presentandosi in radio per condurre, come di consueto, il programma con Sergio Friscia.

Il racconto di Anna Pettinelli

Un video pubblicato su Instagram in cui Anna Pettinelli inquadra il piede fasciato e poggiato sul letto, con tanto di scritta canzonatoria "Solo io" e infatti la speaker spiega cosa le è successo. Un finto rimprovero, per poi spiegare come realmente si sono svolti i fatti:

Anna la devi smettere di metterti il tacco 13, prendi le scarpe da ginnastica, sneakers, vedrai che non ti sloghi la caviglia. Agli altri succede, io mi slogo con le sneakers, eccomi.

Un piccolo incidente che capita a tutti e, infatti, Pettinelli non si abbatte, il giorno dopo eccola negli studi di Rds accanto a Sergio Friscia, suo partner radiofonico, che inquadra mentre è intento a rassettare la postazione, girando poi la telecamera del telefono verso dì sé e mostrando la fasciatura e scrivendo: "On air sempre e comunque".

Anna Pettinelli si prepara per la prossima stagione di Amici

Intanto la prossima stagione di Amici è ormai alle porte. Sebbene i casting siano già iniziati, è ancora possibile continuare a presentarsi alle selezioni, dal momento che per tutta la fase del pomeridiano che prepara al serale, è possibile far entrare nuovi allievi, facendoli sfidare a quelli che hanno già messo piede nella scuola. Nella scorsa edizione la prof di canto aveva preso sotto la sua ala TrigNo e Niccolò, due dei cantanti che più avevano conquistato il pubblico. Alle puntate manca davvero poco, il conto alla rovescia è iniziato e non resta che aspettare la prima puntata della domenica pomeriggio per capire in quale degli aspiranti cantanti che si presenteranno scorgerà del talento.