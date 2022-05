Incidente a cavallo per Brooke di Beautiful, Katherine Kelly Lang: “Ho tre ossa rotte” L’attrice volto di Brooke Logan in Beautiful ha avuto un brutto incidente durante un’escursione a cavallo. È finita in ospedale con tre ossa rotte nella caviglia: “Per 6 settimane non posso fare peso sul piede”.

A cura di Giulia Turco

Spiacevole episodio per Katherine Kelly Lang, l’attrice volto di Brooke Logan in Beautiful, finita in ospedale con tre ossa rotte dopo un brutto incidente a cavallo. L’intervento a tarda notte ha rimesso in sesto piede e caviglia, ma ora è probabile che la soap opera americana dovrà fare a meno di Brooke almeno per qualche settimana. L’attrice al momento non può camminare, dunque dovrà prendersi probabilmente una pausa forzata dalle registrazioni.

L’incidente di Katherine Kelly Lang durante un’escursione a cavallo

È successo durante un’escursione organizzata in occasione della Festa della mamma. L’attrice aveva in programma una bellissima uscita a cavallo in mezzo alla natura e in compagnia di alcuni amici. “Ho iniziato un bellissimo giro con gli amici”, racconta Brooke su Instagram, dove ha immortalato con una serie di scatti l'arrivo dei soccorsi e la notte trascorsa in ospedale. “Il nostro piano era fare 40 miglia per allenarci alla corsa delle 50 miglia prevista a giugno”, spiega. Finché in sella al cavallo, è andato tutto liscio. “A circa 16 miglia sono scesa per camminare lungo un sentiero ripido e molto roccioso così da far riposare il mio cavallo. Sono inciampata su una roccia. Il piede e la caviglia si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba”, continua nel racconto. “L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo”.

(I soccorsi per Katherine Kelly Lang, foto Instagram).

L’intervento chirurgico e la pausa dal set

Fortunatamente con lei c’erano un gruppo di amici che hanno chiamato i soccorsi e l’hanno aiutata a riportare a casa il cavallo. “L’ambulanza mi ha portato in ospedale e le radiografie hanno mostrato tre ossa rotte nella caviglia”, continua l’attrice nel suo racconto su Instagram. “Ho subito un intervento chirurgico a tarda notte e ora ho barre, spilli e viti nella caviglia”. Nonostante questo Katherine Kelly non rimarrà troppo lontana dal set: “Per sei settimane non potrò mettere nessun carico sul mio piede, ma andrò comunque a lavorare più avanti questa settimana e cercherò di guarire velocemente in modo da poter fare tutte le cose che amo”.