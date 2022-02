Ilary Blasi e Totti: “Una notizia che lascia il tempo che trova”, parlano persone vicine alla coppia “Ilary Blasi e Francesco Totti non sono in crisi”, una persona vicina alla coppia a Il Corriere ha svelato perché l’ex calciatore e la showgirl non hanno smentito la notizia che circola sul loro matrimonio.

A cura di Gaia Martino

In queste ore Francesco Totti e Ilary Blasi sono al centro dell'attenzione per via dei rumors che circolano sul loro conto. Si parla di una presunta crisi che avrebbe radici ben profonde, che sarebbe scoppiata per via di un reciproco tradimento. A lanciare la bomba è stato Dagospia che ha parlato di una imminente separazione dopo 20 anni di matrimonio. Eppure, solo una settimana fa la showgirl, ospite di Michelle Hunziker, parlava del marito e del suo matrimonio con una battuta: "Io ho lo stesso marito da vent'anni e se non pubblico una foto per un mese: "Sono in crisi, si sono lasciati". Le cose potrebbero essere andate proprio così perché Il Corriere fa sapere che alcune persone vicino la coppia hanno smentito la notizia. Non sarebbero in crisi e la showgirl si sarebbe fatta una grossa risata non appena venuta a sapere delle indiscrezioni che circolano sul suo matrimonio.

Perché Francesco Totti e Ilary Blasi non avrebbero smentito

Non è arrivata alcuna smentita ufficiale dai diretti interessati ma persone vicino a Ilary Blasi assicurano che la notizia della crisi sia fake. È il Corriere a far sapere la reazione della showgirl ai rumors che circolano sul suo conto: si sarebbe fatta una grossa risata non appena scoperte le indiscrezioni sul suo matrimonio. Francesco Totti e sua moglie da 20 anni non sarebbero dunque in crisi né sul punto di separarsi, né impegnati con altri partner. Chi li conosce bene ha svelato al quotidiano che la coppia non ha nulla da chiarire ed ha scelto il silenzio per non dare importanza al gossip: "Una smentita sarebbe dare troppa importanza a una notizia che lascia il tempo che trova" si legge.

La linguaccia social di Ilary Blasi

Intanto su Instagram Ilary Blasi ha aggiornato le sue stories per pubblicare un video selfie. Mentre è a bordo di un treno mette via per un attimo la mascherina per regalare ai suoi follower una linguaccia. Per molti, su Twitter, si tratterebbe di un messaggio in codice, un linguaggio dei segni, volto a mettere a tacere quanto sta accadendo nelle ultime ore nel mondo del gossip.