“Il sedere è diventato viola”, lo strano caso di Juju Ferrari dopo le troppe operazioni chirurgiche L’influencer fa un passo indietro dopo le operazioni che le hanno rovinato la vita: “Ho sempre creduto che il potere di seduzione di una donna fosse nel suo sedere, pensavo di averlo piccolo e di non essere abbastanza sexy. Mi sbagliavo”.

Ci sono ragazze nel mondo dello spettacolo e dei social media che spendono fior di quattrini per i ritocchini. Seni, sederi, labbra: tutto quello che è possibile gonfiare, viene gonfiato. Spesso, quasi sempre, a cifre esorbitanti. Il singolare caso di Juju Ferrari – perfetta sconosciuta del giorno, ma con quattro milioni di follower e spunta blu su Instagram – potremmo considerarlo una sorta di meccanismo reverse, un movimento a ritroso. Dopo aver speso più di 100mila euro per cercare di ‘arrotondare' il Lato B, è stata costretta a ricorrere ai software fotografici per apparire meno tonda e, soprattutto, per mascherare i danni delle operazioni: "Mi è venuto il sedere viola".

La confessione di Juju Ferrari

Juju Ferrari ha subito tre interventi per aumentare il volume del suo sedere. Tutti e tre gli interventi sono stati effettuati in Brasile, dove sull'argomento sono da sempre molto ferrati (i più attenti ricorderanno le fantasmagoriche edizioni di Miss BumBum, erano altri tempi). Dopo aver speso più di 100mila euro, l'influencer è stata criticata dai suoi follower che l'hanno sorpresa a utilizzare strumenti di editing per le foto. Lei, però, rilancia: "Non era per aumentare, ma per diminuire". Le applicazioni di siliconi vari, acido ialuronico, l'idrogel e tutto il materiale adatto allo scopo, alla fine, ha finito col ritorcersi contro alla modella che ha ammesso: "È stato un grande errore".

Non ho avuto alcun tipo di infezione, ma ho avuto un problema con l'aspetto che adesso ha il mio sedere. Ho dei noduli e un aspetto al sedere che è violaceo. Ho anche qualche dolore di tanto in tanto. Oggi mi faccio seguire da uno specialista che mi sostiene il muscolo e il peso del sedere. Ho sempre creduto che il potere di seduzione di una donna fosse nel suo sedere, pensavo di averlo piccolo e di non essere abbastanza sexy. Mi sbagliavo.

Chi è Juju Ferrari

Più di quattro milioni di follower su Instagram, Juju Ferrari è una socialite brasiliana che giorno dopo giorno condivide situazioni del suo quotidiano. Tra queste, anche la brutta storia del ritocco estetico finito male. "Spero che parlare di questo argomento, aiuti le persone che credono di avere un tipo di problema con il proprio corpo", ha ammesso ancora.