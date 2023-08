Il matrimonio di Lucilla Masucci, inviata de La vita in diretta: le foto e i video degli sposi La storica inviata del programma di Rai 1 ha sposato il compagno Andrea con una romantica cerimonia civile sul golfo di Mare Chiaro. Come da tradizione, ha lasciato la casa di famiglia accompagnata dal padre e ha raggiunto lo sposo oltre ad amici e famiglia per i festeggiamenti.

A cura di Giulia Turco

Lucilla Masucci, storica inviata de La Vita in Diretta, ha sposato il compagno Andrea con una romantica cerimonia in una villa di Marechiaro. La vista sul golfo di Napoli, gli amici, la famiglia e il buon cibo, non è mancato davvero nulla nel lungo weekend di festeggiamenti tutto partenopeo, al quale ha partecipato immancabilmente anche il collega di Rai 1 Alberto Matano, invitato speciale.

L’arrivo degli sposi alla cerimonia a Marechiaro

Come da tradizione, Lucilla ha trascorso la mattinata nella casa di famiglia, dove sono accorsi ad aiutarla con i preparativi. Una volta pronta, la giornalista ha lasciato casa accompagnata dal padre, ma non prima di scogliere il tradizionale nastro bianco subito fuori dall’ingresso di casa. Coriandoli, applausi e tanta emozione contornata dagli scatti dei fotografi che hanno immortalato il momento. Poi la sposa si è diretta verso la location da sogno che ha fatto da cornice per il rito civile, celebrato alla presenza di familiari e amici all’ora del tramonto. Le foto e i video pubblicati sul suo profilo Instagram raccontano di una giornata speciale, che non dimenticherà mai. Con lo sposo Andrea, si scambia sguardi complici. Sprizzante di gioia anche Alberto Matano, che ha riassunto il weekend di festeggiamenti così: “Napoli, festa, pizza e amore”. Presenti anche altre colleghe inviate de La Vita in Diretta, come Antonella Delprino e Ilenia Petracalvina.

Chi è Andrea il marito di Lucilla Masucci

Mentre la giornalista è un volto noto e affezionato del pubblico della rete ammiraglia, molto meno si sa del neo marito Andrea, con il quale fa coppia fissa da diversi anni, ma che a quanto pare sarebbe lontano dal mondo della tv. Il suo profilo Instagram racconta di un’innata passione per i viaggi. Per quanto riguarda Lucilla e i suoi colleghi, al momento si godono la pausa estiva, ma ben presto torneranno nella Capitale per definire i dettagli della prossima edizione de La Vita in Diretta, al via da metà settembre.