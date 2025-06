Il battesimo di Leone Sinisa, figlio di Virginia Mihajlovic: le foto della festa in masseria con parenti e amici

video suggerito

Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco hanno festeggiato il battesimo del piccolo Leone Sinisa, loro secondo figlio, nato lo scorso settembre. Nella giornata del 15 giugno, la coppia ha organizzato una grande festa in Puglia, dopo la cerimonia religiosa che si è svolta in chiesa. Sui social il raccontato dell'evento, che è stato curato nei minimi dettagli. Il nome del secondogenito è un omaggio al nonno Sinisa Mihaklovic, morto nel 2022 a causa di una leucemia.

Le foto del battesimo di Leone Sinisa

Come mostrano gli scatti pubblicati su Instagram, Virginia Mihajlovic e il marito hanno celebrato il battesimo di Leone Sinisa prima in chiesa, dove si è svolto il rito religioso alla presenza di parenti e amici. Poi è stato il momento dei festeggiamenti, che hanno avuto come location la masseria La Cerase in Puglia. Tutto è stato allestito in onore del ‘festeggiato': palloncini bianchi e blu, gonfiabili, intrattenimento per i più piccoli e anche una piscina. A passare una giornata all'insegna del divertimento, come si vede nelle storie pubblicate sui social, anche i più grandi, tra cibo in abbondanza e musica.

Il nome in omaggio al nonno Sinisa Mihajlovic

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco sono diventati genitori per la prima volta nell'ottobre 2021, con la nascita della piccola Violante. All'epoca, Sinisa Mihajlovic si era commosso per l'arrivo di una nipotina in famiglia. I due sono poi convolati a nozze nel giugno 2023, nella cattedrale di Monopoli, qualche mese dopo la scomparsa di Sinisa avvenuta a dicembre. Il 10 settembre 2024 era stato il calciatore del Genoa ad annunciare di essere diventato padre per la seconda volta. Il nome completo del piccolo è Leone Sinisa, in omaggio al nonno scomparso nel dicembre 2022 a causa della leucemia: "L'abbiamo pensato, ci tenevo che avesse un significato che ricordasse mio padre. Il nome Sinisa è stato vietato dai miei fratelli, quindi si chiamerà Leone Sinisa Vogliacco".