Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono diventati genitori, l’annuncio sui social: “A casa con il piccolo”

Ignazio Boschetto de Il Volo e Michelle Bertolini sono diventati genitori di un maschietto che si chiama Gabriele. A condividere la lieta notizia è stata la moglie del cantante attraverso una story pubblicata su Instagram.

L'annuncio della nascita

"A casa con il nostro piccolo". Sono queste le parole con cui Michelle Bertolini ha annunciato sul suo profilo Instagram la nascita di Gabriele, figlio suo e di Ignazio Boschetto. Negli scorsi giorni, la coppia aveva spesso condiviso aggiornamenti sull'andamento della gravidanza, annunciando che mancasse ormai poco all'arrivo del bambino.

La notizia della gravidanza

La coppia aveva annunciato l'arrivo di un figlio lo scorso 10 aprile. "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità", le parole a corredo degli scatti che ritraggono i futuri genitori in un momento intimo in cui il cantante accarezzava e baciava la pancia di sua moglie. All'inizio, si pensava si trattasse una femminuccia, tanto che avevano già scelto il suo nome, che avrebbe dovuto essere Bianca. Poi, la scoperta dell'arrivo di un maschietto, che hanno scelto di chiamare Gabriele.

La storia d'amore e il matrimonio

Il tenore de Il Volo e la sua compagna Michelle Bertolini, modella italo-venezuelana, sono convolati a nozze solo qualche mese fa, a settembre 2024. Dopo il rito civile a San Lazzaro di Savena, i due avevano organizzato una seconda cerimonia nella romantica cornice di Villa Sola Cabiati, sul Lago di Como. Ignazio e la sua dolce metà si erano conosciuti in Ungheria, durante un evento per i fan dietro le quinte di un concerto de Il Volo a Budapest.