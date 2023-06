Ida Platano risponde a chi la critica: “Sto con Alessandro perché lo amo, non per interesse” Ida Platano parla della sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza dopo che, in molti, le hanno contestato di stare con lui solo per interesse e non per amore.

A cura di Ilaria Costabile

Ida Platano e Alessandro Vicinanza continuano la loro storia d'amore a gonfie vele, eppure non mancano commenti rivolti all'ex dama di Uomini e Donne, in cui viene accusata di aver iniziato una relazione solo per interesse e non per un reale sentimento. Stanca di ricevere commenti di questo genere, con alcune storie pubblicate su Instagram, prova a mettere a tacere il chiacchiericcio nei suoi confronti.

Le parole di Ida Platano su Alessandro Vicinanza

Un messaggio piuttosto chiaro quello che Ida Platano vuole mandare a coloro che spesso la criticano, pensando che il suo amore per Alessandro Vicinanza non sia altro che il frutto di un interesse mostrato dalla dama del dating show di Canale 5, per una vita agiata, fatta di viaggi e posti da mozzare il fiato. Lei, però, non si lascia intimidire dalle offese ricevute e quindi su Instagram rivendica la sincerità del suo sentimento:

Buongiorno belli miei come state? Come avete iniziato questo lunedì? Io bene, anzi benissimo, Ale è andato a lavorare e vorrei aprire una parentesi con voi e in realtà chiuderla subito davvero, perché mi sono anche stancata e annoiata, di leggere alcuni commenti dopo mesi e mesi e mesi, ma soprattutto di leggere cose “tu stai insieme ad Ale solo per…”, No, no no e no, scordatevelo. Perché io mi sono sempre mantenuta da sola da sempre non ho avuto mai bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita, sto insieme ad Ale perché lo amo, da sempre, se no non lo avrei neanche scelto, non per interessi vari. Chiudiamola, basta comunque, cambiate ogni tanto, commenti, se no diventa pure una cosa annoiante.

Gli insulti rivolti anche a suo figlio

Non è la prima volta che l'ex volto di Canale 5 si trova a dover rispondere per le rime a chi giudica il suo modo di vivere, di recente, infatti, ha ripreso un utente che aveva usato parole spiacevole nei suoi confronti, rivolgendosi anche a suo figlio. In quell'occasione, Ida Platano non ha potuto trattenere la rabbia per l'accaduto, sfogandosi sui social.