Hilaria e Alec Baldwin genitori per la settima volta, è nata la piccola Ilaria Catalina L’attore Alec Baldwin e la moglie Hilaria sono diventati genitori per la settima volta. La bella notizia con un post su Instagram: “Lei è qui! Siamo così emozionati di presentarvi il nostro piccolo sogno che diventa realtà! Ilaria Catalina Irena”.

A cura di Elisabetta Murina

Alec Baldwin e la moglie Hilaria sono diventati genitori per la settima volta. Con un breve video pubblicato su Instagram, la coppia ha dato la bella notizia: "Lei è qui! Siamo così emozionati di presentarvi il nostro piccolo sogno che diventa realtà!".

La notizia della nascita

Hilaria Baldwin ha voluto dare la bella notizia sui social condividendo alcune foto della piccola, l'ultima arrivata nella loro numerosa famiglia. Si tratta di una femminuccia, nata lo scorso 22 settembre, che hanno deciso di chiamare con un nome italiano, anzi con tre: "Lei è qui! Siamo così emozionati di presentarvi il nostro piccolo sogno che diventa realtà. Ilaria Catalina Irena". Ad accompagnare le dolci parole anche alcune foto della neonata insieme alla mamma subito dopo il parto e dei momenti in cui è stata portata per la prima volta a casa a conoscere gli altri fratelli e sorelle. "Entrambe, io e lei, siamo felici e in salute"- ha poi aggiunto la neo mamma- "I nostri Baldwinito stanno trascorrendo il tempo legando con lei e dandole il benvenuto nella nostra nuova casa". La

La settima gravidanza

La settima gravidanza è arrivata dopo un periodo di alti e bassi per la coppia, soprattutto in seguito alla tragedia in cui Baldwin è rimasto coinvolto sul set del film western Rust. L'attore americano ha sparato alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins uccidendola. "Perché mi avete dato una pistola calda? Sto collaborando pienamente con lo sceriffo per chiarire come sia potuto succedere", sono state le sue prime parole dopo il drammatico incidente.

La moglie Hilaria gli è sempre stata accanto e insieme hanno attraversato anche quel difficile momento, provando a lasciarselo alle spalle, per il bene della loro famiglia. Una famiglia che, quasi a sorpresa, ha accolto un nuovo membro. "Dopo molti alti e bassi negli ultimi anni, abbiamo un eccitante e una grande sorpresa: un altro Baldwinito sta arrivando questo autunno. Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse completa, e siamo più che soddisfatti di questa sorpresa".