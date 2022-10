Harry Styles e Olivia Wilde, “Jason Sudeikis ha scoperto i loro messaggi sull’orologio della moglie” L’ex tata di Olivia Wilde e Jason Sudeikis rivela come l’attore ha scoperto il tradimento della moglie con Harry Styles. “Ha iniziato ad urlare, si è persino sdraiato davanti alla sua macchina per impedirle di andare all’appuntamento con il cantante. Da allora ha ripreso anche a bere”.

A cura di Giulia Turco

Harry Styles e Olivia Wilde stanno insieme. La regista e il cantante, protagonista del suo ultimo film Don’t worry Darling, hanno intrapreso una relazione a pochi mesi di distanza dalla separazione di Wilde con l’attore Jason Sudeikis, dal quale ha avuto due figli. Ora, ad aggiungere un tassello sul flirt, ci ha pensato il Daily Mail con alcune rivelazioni scottanti che arrivano direttamente dall’ex tata della regista.

Quando Jason Sudeikis ha scoperto il tradimento di Olivia Wilde

A quanto pare, la rottura definitiva tra Olivia Wilde e Jason Sudeikis è arrivata con la scoperta del tradimento da parte dell’attore. A rivelarlo è l’ex tata della coppia, che ha raccontato la sua verità in un’intervista al Daily Mail. “Jason ha scoperto tutti i dettagli della relazione della compagna con Styles leggendo i messaggi su un orologio Apple che Wilde aveva dimenticato. Si è messo a gridare ‘Lei sta fo***ndo un altro”. Poi mi ha vietato di mettere le sue canzoni in casa loro”, spiega la tata. Secondo People, il loro matrimonio era in crisi dal 2020.

Quando è scattato il primo bacio tra Olivia Wilde e Harry Styles

La scoperta avrebbe segnato l’inizio della fine del matrimonio: “All’inizio lui pensava che si trattasse di una storia passeggera. Lunedì 9 novembre, quando sono tornata da un fine settimana libero, lui piangeva molto, piangeva e piangeva. Non capivo si cosa si trattasse, poi singhiozzando mi ha detto ‘Ormai è finita’”. Stando ai racconti che l’attore avrebbe confidato alla tata, sarebbe stata Olivia Wilde a fare il primo passo con il cantante.

Il primo bacio sarebbe avvenuto durante una delle cene che avevano organizzato per il cast del nuovo film, a Palm Springs. “Una sera lei doveva uscire per vedere Harry: Jason è uscito e si è sdraiato sotto la sua macchina per impedirle di andarsene. È dovuta tornare indietro. Jason ha ammesso di averlo fatto per farla tardare all’appuntamento”, racconta la tata. “Quando sono state pubblicate le foto di Olivia mano nella mano con Harry, Jason è crollato. Malediceva i loro nomi ripetutamente. Anche il suo vizio di bere la notte è peggiorato”.