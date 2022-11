Harry Styles è l’artista under 30 più ricco del Regno Unito, ha un patrimonio da 116 milioni Lo conferma la classifica della rivista Heat World che lo porta in cima alla classifica con un patrimonio stimato di 116 milioni di sterline. Un successo dovuto anche al recente debutto dell’artista nel cinema. Il pubblico lo ha consacrato come una delle icone dell’ultimo decennio.

A cura di Giulia Turco

Harry Styles continua a conquistare il mondo. Gli anni vissuti come membro dei One Direction sono stati un vero e proprio trampolino di lancio per l’artista britannico, ma è nella sua carriera da solista che è riuscito a dare il meglio di sé e a fare in modo che il pubblico internazionale lo consacrasse come una delle icone dell’ultimo decennio.

La carriera di Styles dalla musica al cinema

Dalla musica al cinema. I successi discografici di Harry Styles sono noti: l’ultimo ambuli uscito nel 2022, Harry’s House, ha conquistato la vetta delle classifiche nel Regno Unito per settimane, mentre il sui popolarissimo singolo As It Was, tra le hit degli ultimi mesi, è stato al primo posto negli Stati Uniti per ben quindici settimane consecutive. Il pubblico ha imparato ad amarlo come vera e propria icona della generazione Z, dimostrando di essere un paladino della comunità LGBT anche durante numerosi live a contatto col pubblico. Non si è fatto mancare nulla, visto che nell’ultimo anno si è lanciato anche sul grande schermo, che lo ha visto protagonista di Don’t Worry Darling e The Policeman.

Com'è cresciuto il suo patrimonio

Oggi è la star under 30 più ricca del Regno Unito. Lo conferma la classifica della rivista Heat World che lo mette in cima alla classifica con un patrimonio stimato di 116 milioni di sterline. Un primato che fino all’anno prima era di Ed Sheeran. Sul podio, al secondo posto ora c’è Dua Lipa. Parte del merito di queso successo è senz’altro dovuto ai pregressi di Styles nella band che lo ha lanciato: nel 2016 infatti, il magazine Heat lo ha inserito nella Rich List insieme agli altri membri della band, che sono comunque ancora tutti ben piazzati in classifica. Niall Horan avrebbe un patrimonio da 58 milioni di sterline, Louis Tomlinson 48 milioni di sterline, Liam Payne 47 milioni e Zayn Malik con 20 milioni.