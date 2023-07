Harry Styles avrebbe una nuova fiamma, visto con Taylor Russell dopo il bacio con Emily Ratajkowski Dopo il flirt con Emily Ratajkowski, Harry Styles starebbe frequentando una nuova ragazza. Si tratta dell’attrice Taylor Russell, di recente protagonista di Bones and All, con cui è stato avvistato sia durante una passeggiata che nell’ultima tappa del suo tour.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo il flirt con Emily Ratajkowski, Harry Styles starebbe frequentando una nuova ragazza. Stando alle foto diffuse da TMZ, l'artista è stato visto in compagnia di Taylor Russel, attrice canadese, di recente protagonista di Bones and All insieme a Timothè Chalamet. Sarà nuovo amore?

Harry Styles e Taylor Russell avvistati insieme

Le voci sulla frequentazione tra Harry Styles e Talor Russell sono iniziate in realtà il mese scorso, quando i due sono stati avvistati insieme a Londra, da alcuni fan, durante una passeggiata mano nella mano. Poi le "prove" insieme sono diventate sempre più presenti, tanto che pare l'attrice abbia accompagnato il cantante in diverse tappe del suo tour. In particolare, come mostrano gli scatti di TMZ, Russell si sarebbe seduta nel dietro le quinte, in un posto riservato ai Vip, per assistere all'ultimo spettacolo a Vienna e fargli sentire la sua vicinanza. Non è chiaro, al momento, se lo seguirà in altre tappe del tour.

Il flirt finito con Emily Ratajkowski dopo la separazione da Olivia Wilde

Lo scorso marzo, Harry Styles era stato sorpreso mentre baciava appassionatamente Emily Ratajkowski. Era stato il Daily Mail a condividere il filmato, girato a pochi metri dalla coppia. Era tata svelata così l'identità della ragazza che il cantante, all'epoca, frequentava in gran segreto da qualche mese. Un bisogno di riservatezza che il cantante aveva cercato dopo la turbolenta separazione da Olivia Wilde. “Styles sta frequentando una persona ma sta facendo il possibile per mantenere la sua identità segreta dopo il circo creatosi intorno alla sua relazione con Olivia Wilde”, aveva riferito infatti una persona vicina al cantante, precisando che solo le persone più vicino a lui ne erano a conoscenza.