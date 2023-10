Gli amori di Emanuele Filiberto, Nadia Lanfranconi: “Siamo stati insieme tre anni” Nadia Lanfranconi racconta la sua verità sul suo rapporto con l’erede di Savoia, dopo gli scatti bollenti tra lei e il principe, innamorati a Los Angeles, pubblicati da Diva e Donna. Lui aveva minimizzato ai minimi termini, mentre il matrimonio con Clotilde Corau non è mai stato messo in discussione.

A cura di Giulia Turco

(Foto del settimanale Diva e Donna)

Emanuele Filiberto e Nadia Lanfranconi hanno vissuto una vera e propria storia d’amore, durante il matrimonio del principe con la moglie Clotilde Courau. A confermarlo è la cantante, che già lo scorso luglio era stata pizzicata in atteggiamenti appassionati con l’erede di Savoia, il quale ai tempi aveva smentito ogni coinvolgimento, sostenendo di essere felice della sua relazione con la moglie.

La verità di Nadia Lanfranconi sulla storia col principe

“Io ed Emanuele Filiberto siamo stati insieme tre anni”, rivela Nadia Lanfranconi al settimanale Diva e Donna, lo stesso che lo scorso luglio aveva pubblicato le foto degli scatti bollenti tra lei e il principe, innamorati a Los Angeles. Lui aveva minimizzato ai minimi termini, parlando di foto di vecchia data. Lei, 46 anni originaria della provincia di Como che ora sta vivendo una nuova vita in California, si era limitata a spiegare al settimanale Gente di non potersi esporre più di tanto: “Non so se riesco a parlarne adesso, è una situazione particolare. Ne devo parlare con lui”, diceva. Eppure le fotografie parlavano piuttosto chiaro e mettevano nero su bianco la nuova vita di Emanuele Filiberto lontano dalla moglie Clotilde.

Il rapporto tra Emanuele Filiberto e la moglie Clotilde

Di recente, ospite di Francesca Fagnani, Emanuele Filiberto ha approfittato dell’intervista a Belve per raccontare la verità sul rapporto con la moglie Clotilde Courau, ammettendo di vivere con lei un legame libero in cui il tradimento è contemplato. “È un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra noi ed è andato oltre i tradimenti”, ha spiegato l’erede di Savoia. “Non abitiamo insieme. Lei vive a Parigi, io a Montecarlo e ci ritroviamo ogni volta che possiamo”.

Leggi anche Le foto di Clotilde Courau, moglie di Emanuele Filiberto

Una versione che trova riscontro nelle parole della stessa Clotilde, che qualche tempo prima aveva raccontato: “Con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene”.