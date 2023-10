Chi è Clotilde Courau, la moglie di Emanuele Filiberto e mamma delle sue due figlie Attrice francese, Matilde Courau ha alle spalle una carriera da attrice. La notorietà per il suo matrimonio con il principe Emanuele Filiberto l’ha preceduta. Sposati nel 2003 a Roma, la coppia ha avuto due figlie, Vittoria e Luisa di Savoia, ma negli anni il loro rapporto è parecchio mutato. “Oggi non viviamo insieme e il tradimento è contemplato”.

A cura di Giulia Turco

(Clotilde Courau, foto Getty)

Emanuele Filiberto e la moglie Clotilde Courau hanno vissuto vent’anni d’amore, nonostante col tempo il loro rapporto sia molto mutato. La recente intervista dell’erede dei Savoia a Belve ha fatto nuovamente luce sulla sua vita privata e sul legame con la moglie che oggi è distante. "Ci sono stati dei tradimenti, delle spiegazioni e dei perdoni arrivati subito o dopo un po’”, ha raccontato Emanuele Filiberto a Francesca Fagnani.

Chi è Clotilde Courau

Attrice francese, Matilde Courau ha alle spalle una carriera da attrice nel teatro e nel cinema, ma la notorietà per il suo matrimonio con il principe Emanuele Filiberto l’ha probabilmente preceduta. Nata a Parigi dall’ingegnere Jean Claude Courau, Clotilde vanta origini prestigiose, visto che discende dal capostipite della dinastia reale francese Ugo Capeto. Non ha mai fatto sfoggio delle sue radici e a 16 anni ha lasciato gli studi per seguire la carriera teatrale. A 20 anni ha debuttato come attrice, arrivando presto ad ottenere premi e riconoscimenti. Nel 2007 prende parte al film La vie en rose, nel ruolo della madre di Edit Piaf e nel 2011 recita in Non ci posso credere, film con Stefano Accorsi, solo per citare alcuni dei suoi lavori.

Il matrimonio con Emanuele Filiberto

Il 25 settembre 2023 sposa Emanuele Filiberto di Savoia nella basilica di Santa Maria degli angeli a Roma. In seguito la coppia avrà due figlie Vittoria di Savoia nata nel 2003 e Luisa di Savoia nata nel 2006. Con le nozze, Clotilde ha assunto il titolo di Principessa di Savoia, Principessa di Piemonte di Venezia oltre al trattamento da Altezza Reale. Col tempo il rapporto tra i due coniugi si è evoluto. “Non abitiamo insieme. Lei vive a Parigi, io a Montecarlo e ci ritroviamo ogni volta che possiamo”, ha raccontato il principe a Francesca Fagnani, ospite di Belve. “Il tradimento è contemplato nello stile di vita che conduciamo. C’è un grandissimo amore tra noi che è andato oltre. Se l’amore va al di là della scappatella, non ha senso rompere qualcosa di importante”. Di recente, non a caso, sono uscite sul settimanale Diva e Donna le foto che testimoniano il bacio di Emanuele Filiberto con un’altra donna. “Io ed Emanuele Filiberto continuiamo ad amarci e sarà per la vita”, ha confermato qualche tempo prima la stessa Clotilde.