Emanuele Filiberto di Savoia bacia un’altra donna, è finito il matrimonio con Clotilde Courau Emanuele Filiberto è stato paparazzato a Los Angeles mentre regala un dolce bacio a Nadia Lanfranconi, cantante che dal 2007 si è trasferita in America e che avrebbe avuto una storia con Mel Gibson. “E ora eccola al fianco del Principe Emanuele, abbracciarlo e baciarlo a due passi dalla spiaggia”.

A cura di Giulia Turco

È finito il matrimonio tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau. Le voci sulla possibile rottura si rincorrevano da almeno un biennio e ora le foto pubblicate da Diva e Donna arrivano come una conferma, mostrando l’erede di casa Savoia in un bacio appassionato con un’altra donna.

La nuova fiamma di Emanuele Filiberto è Nadia Lanfranconi

La separazione da Clotilde, dalla quale ha avuto due figlie, non è mai stata ufficializzata, ma a quanto pare entrambi sono andati avanti ciascuno con le proprie vite, da qualche tempo. Emanuele Filiberto è stato paparazzato negli Stati Uniti mentre regala un dolce bacio a Nadia Lanfranconi, cantante italiana che dal 2007 si è trasferita in America e che avrebbe avuto una storia con Mel Gibson. “E ora eccola al fianco del Principe Emanuele, abbracciarlo e baciarlo a due passi dalla spiaggia sull’Oceano Pacifico…”, scrive Diva e Donna. “È a Los Angeles…Lui le cinge la schiena, lei lo abbraccia e scatta un bacio sulle labbra…”. Sui social, da parte dei diretti interessati, non è ancora arrivato nessun commento. Intanto, a partire da martedì 4 luglio è disponibile su Netflix la nuova docuserie Il principe, dedicata alla storia familiare dei Savoia.

Il matrimonio con Clotilde Courau e le ipotesi di crisi

Emanuele Filiberto ha sposato Clotilde nel settembre 2003 con una cerimonia nella Capitale. Pochi mesi dopo le nozze è nata la loro prima figlia Vittoria, che sarà la sua erede una volta che il padre avrà abdicato, mentre nel 2006 è nata la secondogenita Luisa. Negli ultimi tempi la coppia aveva accennato alla possibilità di una crisi: “Con Emanuele siamo profondamente diversi, ma allo stesso tempo sinceramente uniti”, raccontava Clotilde nel 2021 al settimanale Oggi. “La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene…”. Eppure sembrava che la loro unione fosse destinata a durare: "Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita", prometteva.