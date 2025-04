Giovanna Sannino di Mare Fuori sposa Gaetano Migliaccio: il video della proposta nel giorno del suo compleanno Giovanna Sannino ha festeggiato i suoi 25 anni in compagnia degli amici, dei colleghi di set come Maria Esposito e della sua dolce metà, Gaetano Migliaccio. Dopo aver soffiato le candeline, nella sorpresa generale il suo fidanzato le ha chiesto di sposarla. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Giovanna Sannino, Carmela di Mare Fuori 5, ha festeggiato i suoi 25 anni a Napoli. Nel giorno del suo compleanno, a sorpresa l'attrice ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Gaetano Migliaccio, anche lui nel cast della fiction Rai.

La proposta di matrimonio di Gaetano Migliaccio a Giovanna Sannino nel giorno del suo compleanno

Giovanna Sannino ha festeggiato i suoi 25 anni in compagnia degli amici, dei colleghi di set come Maria Esposito e della sua dolce metà, Gaetano Migliaccio, a Napoli. Tra le storie Instagram sul profilo dell'attrice, sono tante le foto e i video del party a tema del musical Mamma Mia!. È un filmato, però, che ha catalizzato l'attenzione dei follower. Nelle immagini si vede il suo fidanzato prendere la parola, chiedendole di chiudere gli occhi: "È stato un anno difficile, pieno di incertezze, io però una certezza l'ho trovata e sei tu". E ancora: "Il nostro amore è stata una delle cose più forti che si potesse mai vivere". Subito dopo si è inginocchiato porgendole l'anello. Giovanna Sannino, visibilmente emozionata, si è avvicinata al ragazzo per baciarlo. Subito dopo, gli invitati sono esplosi in un forte applauso. Tra questi, anche Antonio D'Aquino e Francesco Panarella.

La storia d'amore tra Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio

Ospite a Verissimo nella puntata del 20 aprile, Giovanna Sannino aveva parlato del suo amore per Gaetano Migliaccio. A Silvia Toffanin aveva raccontato del suo legame con il fidanzato, conosciuto durante le riprese di Mare Fuori. "Lui è un uomo gentile. Ho trovato un uomo d'altri tempi, sembra uscito da un film dell'800. Ha un animo antico. Quando l'ho incontrato non ero in un momento molto felice a livello sentimentale ed emotivo, uscivo da una storia che mi aveva cambiata – aveva rivelato – Era stata importante nel bene e nel male, ma mi aveva raffreddata. Non ero pronta a un nuovo amore perché mi ero convinta che non lo sapevo cercare. Pensavo di cercare solo amori impossibili che mi avrebbero fatta soffrire". Dopo cinque mesi di corteggiamento, Migliaccio è riuscito a conquistarla:

Ognuno dovrebbe avere un Gaetano nella propria vita. Mi ha insegnato che non è necessario avere un amore accanto, però quando lo hai ed è quello giusto ti fa crescere, ti innalza. E lui veramente mi sta insegnando ad essere la parte migliore di me.