Chi è Gaetano Migliaccio, attore e fidanzato di Giovanna Sannino: l'amore nato sul set di Mare Fuori Gaetano Migliaccio è il fidanzato di Giovanna Sannino, la giovane attrice che interpreta Carmela in Mare Fuori. I due si sono conosciuti proprio sul set della serie di Rai2, dal momento che anche lui è un attore, sebbene prediliga il teatro. Dopo tre anni insieme, in occasione del compleanno di lei, è arrivata anche la proposta di matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

Gaetano Migliaccio è il fidanzato di Giovanna Sannino, attore, anche lui nel cast di Mare Fuori in cui interpretava Salvo il cugino di Edoardo Conte. Nella fiction di Rai2 è rimasto fino alla terza stagione, quando il suo personaggio è poi uscito di scena. L'attore, in occasione del compleanno della fidanzata, l'ha sorpresa con una proposta di matrimonio. I due stanno insieme dal 2022 e fin da subito non hanno avuto riserve nel mostrare il loro amore anche sui social, pubblicando scatti insieme, tra dediche romantiche e stralci di vita tra set e quotidianità.

Chi è Gaetano Migliaccio, la carriera da attore e il ruolo in Mare Fuori

Nato a Napoli, nel quartiere di Ponticelli, ha iniziato a recitare quasi obbligato dalla sua insegnante di italiano del liceo, che lo vedeva particolarmente irrequieto, come ha raccontato in un'intervista. Nel 2018 si è diplomato alla scuola del Teatro Stabile di Napoli, diretta da Mariano Rigillo, frequentando poi vari workshop di formazione con registi del calibro di Mimmo Borrelli e Danio Manfredini. Subito dopo aver chiuso il suo percorso di studi, si è dedicato al teatro, prendendo parte a diverse produzioni, lavorando anche con registi internazionali e portando in tournée diverse pièce teatrali. In televisione è apparso in Mare Fuori, nel ruolo di Salvo, il cugino di Edoardo Conte, personaggio interpretato da Matteo Paolillo.

La storia d’amore con Giovanna Sannino e la proposta di matrimonio

La storia d'amore con Giovanna Sannino è scoppiata nel 2022, quando i due si sono conosciuti sul set, lavorando a stretto contatto, dal momento che lei interpretava Carmela la fidanzata di Edoardo Conte. Come da lei raccontato a Verissimo in una puntata dello scorso anno, c'è stato un corteggiamento di almeno cinque mesi, prima che i due iniziassero a frequentarsi: "Non ero in un momento facile emotivamente. Ho trovato un uomo dall'animo antico" ha rivelato. L'attrice napoletana, ha poi raccontato in un'altra intervista di aver trovato un porto sicuro in lui che le è stato accanto nei momenti più duri. Essendo entrambi attori, hanno molte cose in comune:

Condividiamo gli stessi problemi, gli stessi tormenti e gli stessi successi. Solitamente tra attori si crea tante volte competizione: io invece ho trovato una persona che mi ha sostenuta per tutti e cinque i mesi di riprese quest’estate e che ha trascorso le nottate insieme a me a studiare.

Ed è così che, a quasi tre anni dalla prima volta in cui hanno capito di essere qualcosa di più l'uno per l'altra, Gaetano si è deciso a fare alla sua metà una proposta di matrimonio, approfittando del compleanno, festeggiato in compagnia degli amici: "È stato un anno difficile, pieno di incertezze, io però una certezza l'ho trovata e sei tu". E ancora: "Il nostro amore è stata una delle cose più forti che si potesse mai vivere". Lasciando così la sua metà senza parole e commossa fino alle lacrime.