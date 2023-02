Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio di Mare Fuori sono fidanzati, la storia d’amore nata sul set Si sono conosciuti sul set di Mare Fuori e non si sono mai più separati: Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio sono fidanzati, oggi formano una coppia solida e innamorata. “È il mio girasole”, ha scritto lei su Instagram. Nella serie tv di successo interpretano i ruoli di Carmela e Salvo.

Giovanna Sannino è l'attrice che interpreta il ruolo di Carmela in Mare Fuori. Fidanzata con Edoardo Conte (Matteo Paolillo) e carissima amica di Rosa Ricci (Maria Esposito), Carmela Valestro sposa il detenuto dell'IPM di Napoli e lo appoggia in ogni scelta, perdonandogli anche il tradimento con Teresa (Ludovica Coscione). Nella vita reale l'attrice napoletana è fidanzata con un altro volto della serie televisiva targata Rai: si tratta di Gaetano Migliaccio, Salvo nella fiction.

La storia d'amore di Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio

Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio interpretano i ruoli di Carmela e Salvo in Mare Fuori: nella serie televisiva sono uniti da un legame di parentela, essendo lui il cugino di Edoardo Conte, mentre nella vita reale sono fidanzati. Si sono conosciuti sul set come ha raccontato l'attrice in un'intervista a The Wom, su Instagram sono tantissime le immagini di coppia condivise. Lo scorso dicembre 2022, in occasione della laurea, Giovanna Sannino scrisse per lui: "A te che pensi sempre a me per prima, mi hai dato tutto in cambio niente. Niente indietro hai mai voluto". "Ammore e niente cchiù", la risposta di lui.

L'attrice napoletana raccontò di aver sempre trovato un porto sicuro in lui che le è stato accanto nei momenti più duri. Essendo entrambi attori, hanno molte cose in comune: "Condividiamo gli stessi problemi, gli stessi tormenti e gli stessi successi. Solitamente tra attori si crea tante volte competizione: io invece ho trovato una persona che mi ha sostenuta per tutti e cinque i mesi di riprese quest’estate e che ha trascorso le nottate insieme a me a studiare".

L'amore di Giovanna Sannino: "Gaetano è il mio girasole"

Con una Instagram story, Giovanna Sannino provò a spiegare il forte amore che prova per il fidanzato. "Gaetano per me è un girasole, qualcuno che è riuscito a riscaldarmi il cuore senza alcuna pretesa. Qualcuno di cui potermi fidare, a cui potermi affidare. È sicurezza e tanta tenerezza, è un'anima buona, ma soprattutto rara. È un vortice che ti porta con sé, senza sballottolarti. È una nuova possibilità, è forza. Ha risvegliato le emozioni che erano state congelate dall'apatia. Prima donandomi serenità, poi versando dell'oro nelle mie ferite", le parole a corredo di un'immagine dell'attore.