Giaele De Donà divorzia da Bradford Beck, lo sfogo dell’ex del GF: “Cerco fidanzato, ma è così difficile”

Giaele De Donà cerca fidanzato: in un video su TikTok l’ex concorrente del GF e di Pechino Express ha raccontato di star divorziando da Bradford Beck. Nel frattempo, cerca un altro fidanzato: “Ma perché é così difficile trovare qualcuno che voglia qualcosa di serio?”, lo sfogo.

Giaele De Donà sta divorziando da Bradford Beck, imprenditore americano che fece conoscere al pubblico televisivo durante la sua avventura al Grande Fratello, sposato nel 2022. Da un anno i due erano in crisi, e ora sono ufficialmente separati. Lo ha raccontato l'ex gieffina ed ex concorrente di Pechino Express in un video pubblicato su TikTok nel quale commenta anche la difficoltà che sta riscontrando nel trovare un altro uomo.

Le parole di Giaele De Donà

"Ho 27 anni e sto divorziando, solo ora mi rendo conto di aver sottovalutato una cosa importante. Di quanto sia difficile trovare il fidanzato". Così Giaele De Donà parla della sua situazione sentimentale attuale. In un video su TikTok ha raccontato di aver incontrato il suo ex marito, Bradford Beck, quando aveva 18 anni, quindi "appena uscii di casa", e ora che si sono separati, le cose, a detta sua, sarebbero cambiate. "Avevo dato per scontato che non fosse così difficile trovare un compagno, visto che una volta uscita di casa subito lo trovai. Ora, che sono su piazza, mi rendo conto che le mie amiche avevano ragione".

"Perché è così difficile trovare un fidanzato?"

Giaele De Donà ora desidera trovare un fidanzato, ma non riesce a trovare una persona che sia compatibile a lei. "Non è difficile trovare un uomo, ma la cosa difficile è trovare qualcuno che ti piaccia, che piaci a lui e che abbia intenzioni serie, che sia interessato a conoscerti. Non vorrei andare ogni volta incontro, conoscersi, le prime uscite, capire se va bene o no. Non ho più pazienza, non ho più voglia di uscire inutilmente, farmi bella per uno che poi magari dopo il primo date è già finita perché non siamo compatibili", ha dichiarato l'ex gieffina che si è detta "esaurita" per la situazione. "Ma perché é così difficile trovare qualcuno che voglia qualcosa di serio? Con 7 miliardi di persone, come mai è così difficile trovare una persona compatibile, che non sparisca, che non frequenti anche altre donne, cioè le basi" ha concluso.