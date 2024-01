Giaele De Donà conferma la crisi con Bradford Back: “Abbiamo deciso di prendere strade diverse”

Giaele De Donà e il marito Bradford Back si sarebbero lasciati. A confermalo è stata l'ex gieffina con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram e arrivate a seguito di numerosi commenti dei fan che, infatti, avevano già ipotizzato potesse essere accaduto qualcosa tra i due.

La storia tra la modella e l'imprenditore americano pare essere giunta ad un momento di stallo. Arrivata al punto di non poter più nascondere l'allontanamento dal suo compagno, Giaele De Donà ha raccontato su Instagram di aver preso questa decisione di comune accordo con Back, senza però addentrarsi nei motivi che hanno portato a questa scelta:

Non avrei mai voluto fare questa stories, ma dopo un po' tutti i commenti che ho letto e i messaggi, ritengo che sia arrivato il momento, anche perché ho letto dei commenti davvero, secondo me, esagerati, e inopportuni, soprattutto per un momento così delicato. Anche se non lo avevo ancora detto, tanto di voi lo hanno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa, di prendere due strade diverse. Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi, come sono sempre stata anche perché la nostra storia è stata anche pubblica, quindi penso sia giusto dirlo arrivati a questo punto, anche perché tanti di voi lo avevano già capito. I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti, a tempo debito magari ne parlerò, adesso non è il momento e vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta.