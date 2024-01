Aria di crisi tra Giaele De Donà e il marito Brad: “A Natale con la sua famiglia, ho tolto la fede” Sembrerebbero stare attraversando un periodo di crisi Giaele De Donà e il marito Bradford Beck. A lasciarlo intendere è stata la ex concorrente del Grande Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Giaele De Donà e il marito Bradford Beck starebbero attraversando un periodo di crisi. Lo lascia intendere la ex concorrente del Grande Fratello che, via Instagram, racconta ai follower di non avere potuto trascorrere il Natale insieme al marito perché l’uomo avrebbe fatto una scelta differente. Diversi i segnali di crisi tra i due, l’ultimo die quali è arrivato con il post di fine anno pubblicato da Giaele, post nel quale non compare mai vicina al marito.

Bradford Beck a Los Angeles per Natale

“Non so quando vedrò Brad. Ha preferito passare il Natale a Los Angeles insieme alla sua famiglia”, ha fatto sapere la ex gieffina via Instagram per poi rispondere così a un utente che aveva fatto notare avesse smesso di indossare la fede: “Sei un gran osservatore”. Niente di esplicito quindi, ma con i post sibillini della donna appare chiaro che con il marito Brad le cose non stiano proseguendo sul binario giusto.

Chi è Bradford Beck, marito di Giaele De Donà

Bradford Beck è laureato in ingegneria aerospaziale ed è amministratore delegato della United Aeronautical, società con sede a North Hollywood in California che progetta e costruisce materiale aeronautico. È diventato popolare in Italia in virtù della relazione con Giaele De Donà, ex concorrente del GF Vip. La donna aveva incuriosito il pubblico raccontando che il loro è un amore libero, un legame non esclusivo che ha garantito a entrambi la possibilità di continuare a frequentare altre persone liberamente, pur restando sposati. Proprio in virtù della libertà garantitale dalla storia d’amore con l’imprenditore, nella Casa di Cinecittà Giaele si era pericolosamente avvicinata ad Antonino Spinalbese, salvo poi tornare sui suoi passi per paura di ferire il marito, lasciandosi andare a una nuova passione sotto l’occhio vigile delle telecamere del reality show di Canale5.