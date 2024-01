Gerry Scotti nonno felice: passeggiata con i piccoli Pietro e Virginia insieme a Edoardo e la nuora Ginevra Il conduttore più amato dagli italiani protagonista di un ‘coccoloso’ servizio su Chi in cui si adopera a fare il nonno per i piccoli Virginia (che porta il suo nome) e Pietro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gerry Scotti è il protagonista di un servizio su Chi, in edicola sul settimanale di mercoledì 24 gennaio, in cui si mostra felice e contento a fare il nonno. Il conduttore, 67 anni, gioca con la sua nipotina Virginia, 3 anni, passeggiando insieme a suo figlio Edoardo, 31 anni, e sua nuora Ginevra Piola, 32, spingendo il passeggino del piccolo Pietro, che presto festeggerà un anno.

La passeggiata di Nonno Scotti

Il servizio di Chi punta a seguire Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati del Belpaese, nella sua routine in famiglia. Gioca con Virginia (che porta il suo nome, Virginio), col piccolo Pietro e scatta foto che custodisce gelosamente. Insomma, Gerry Scotti non ha occhi che per i suoi nipotini e mentre fanno colazione al bar, gioca e scherza con la sua Virginia che chiede attenzioni, pienamente ricambiate. L'amore per la sua famiglia arriva da una vita sentimentale abbastanza burrascosa, come ha raccontato a "Oggi".

La verità sul matrimonio di Gerry Scotti

Al settimanale Oggi, Gerry Scotti ha rivelato di non aver ancora superato il dolore per il suo divorzio. È stato uno dei momenti più dolorosi di tutta la sua vita: "Ho sofferto molto". Il divorzio da sua moglie, Patrizia Grosso, nel 2009 è qualcosa che non è riuscito ancora a superare: "Torno ai miei genitori: da loro ho appreso che non c'è nulla di più sacro della famiglia, ancor più della religione, dello Stato e della patria. È nel mio dna. E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo. Nel tempo sono riuscito a costruire un rapporto così profondo con lui che ha chiamato la sua prima figlia Virginia e io all'anagrafe sono Virginio Scotti".