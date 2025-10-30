Gaia Vimercati ritrova l’amore dopo la turbolenta rottura con Luca Bad, chi è il nuovo fidanzato: “Ora vivo la pace”

Gaia Vimercati ha ritrovato l’amore dopo la turbolenta rottura con Luca Bad, annunciata lo scorso settembre e con cui c’erano “azioni legali” in corso. L’ex volto di Temptation Island è ora felice accanto a un nuovo ragazzo, ecco chi è e cosa fa.

È stata Gaia Vimercati a pubblicare su Instagram alcuni scatti che raccontano il suo ultimo mese, passato tra amici e famiglia e anche una personal speciale nella sua vita. L'ex protagonista di Temptation Island è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, Lorenzo Mascalchi, condividendo alcuni video in cui lo bacia. "È una sensazione difficile da descrivere… Ma credo si chiami pace. Quella che nasce dentro, illumina tutto intorno e si moltiplica accanto a chi scegli di avere con te", ha scritto ad accompagnare il tutto. Non si hanno molte informazioni sul ragazzo, tranne le poche che si riescono a leggere sul suo profilo Instagram. Vive a Firenze, ha origini sarde ed è un cuoco di professione.

Era stata Gaia Vimercati, con un messaggio su Instagram, ad annunciare la rottura definitiva da Luca Bad lo scorso settembre dopo le voci circolate sul suo conto, che parlavano di un tradimento ai danni del fidanzato con il “suo ex 50enne”. L’ex di Temptation Island ha spiegato di aver già informato i suoi avvocati: “Tutto ciò che verrà diffuso senza il mio consenso, sarà oggetto di azioni legali già in corso”. Vimercati ha poi precisato che in realtà non c'è mai stato alcun tradimento e che in questi mesi a sofferto a lungo per il distacco con Luca Bad, con cui avrebbe voluto costruire un futuro. I due erano usciti separati dal programma per poi ritrovarsi poco dopo e dare alla loro storia una seconda possibilità, tanto da aver preso una casa insieme a Riccione. Ora i loro rapporti sono totalmente assenti e la ragazza ha cambiato vita, andando a vivere con un'altra ex protagonista di Temptation Island, Vittoria Bricarello.