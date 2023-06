Francesco Renga compie gli anni, gli auguri di Ambra Angiolini sono dolcissimi Il cantante ha ringraziato tutti per le migliaia di auguri ricevuti e ha voluto condividere quelli speciali della mamma dei suoi figli. “Questi sono gli auguri di Ambra, e dei miei figli, alle 6.45 questa mattina. Me li fanno sentire tutti questi 55 anni”, ha scherzato il cantante.

A cura di Giulia Turco

Francesco Renga ha compiuto 55 anni lunedì 12 maggio e ha trascorso la giornata a Roma in compagnia di suo figlio Leo, classe 2006. Non sono mancati però i dolcissimi auguri anche da parte della figlia Jolanda, di due anni più grande del fratello, e dell'ex moglie Ambra Angiolini con la quale il cantante ha mantenuto un bellissimo rapporto di affetto e stima.

Il video che Ambra ha inviato a Renga per il suo compleanno

"Per me è una bellissima giornata, sto passando il compleanno da solo con mio figlio", ha raccontato ai suoi follower Francesco Renga con un breve video condiviso su Instagram. "Per lui invece, che giorno di m****", scherza, dal momento che il ragazzo nella stessa giornata aveva in programma un esame. Il cantante ha poi ringraziato tutti per le migliaia di messaggi di auguri e ha voluto condividere quelli speciali della mamma dei suoi figli, Ambra Angiolini. La conduttrice, che attualmente è impegnata con i preparativi di X Factor e le prime auditions, ha inviato un messaggio di auguri a Renga alle prime luci del giorno, "alle 6.45 di stamattina", per la precisione. "Questi sono i suoi auguri e quelli di Jolanda e Leo per i miei 55 anni", commenta il cantante mostrando un video di quando i due fratello erano piccini. "Se guardo a quanto erano piccoli li sento tutti!".

Il rapporto d'affetto tra Ambra Angolini e Francesco Renga

La famiglia Renga si è sempre mostrata molto unita, soprattutto in occasione delle ricorrenze. L’ultima volta era capitato a maggio in occasione del 17esimo compleanno del figlio minore Leo lo scorso maggio e prima ancora per quello di mamma Ambra. D’altronde i rapporti tra i due ex coniugi sono distesi e, una volta sanate le ferite per la separazione avvenuta nel 2015, Ambra e Renga hanno ricostruito un legame basato sull’amore dei propri figli.