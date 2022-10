Francesco Paolantoni e Stefano De Martino, l’ironia sull’Ajax: “È rimasto solo lo Svelto” La vittoria del Napoli per 6 a 1 contro l’Ajax legittima il mondo di fede azzurra a scherzare e gioire. È il caso di Francesco Paolantoni e Stefano De Martino.

Ajax-Napoli 1-6. Un risultato che ha fatto felici tutti i tifosi della squadra allenata da Luciano Spalletti. Anche due tifosi ‘eccellenti', due vip come Stefano De Martino e Francesco Paolantoni. La coppia di "Stasera tutto è possibile" se la ride e si diverte sui social: "L'Ajax è finito. Mò per farsi la doccia, devono prendere lo Svelto. Quello che resta dell'Ajax più lo Svelto, fanno un sacco di bolle…". Tantissimi like e tante interazioni per la coppia di "Stasera tutto è possibile".

La vittoria del Napoli nella storia

La vittoria del Napoli ad Amsterdam resterà nella storia. Mai nessuna squadra in Europa era riuscita a segnare sei reti sul campo dei lancieri (così vengono chiamati i giocatori dell'Ajax). Il Napoli ha addirittura migliorato il suo record storico: 1-6 è la maggiore vittoria esterna in Europa. La precedente era a Valencia, nel 1992: 1-5 con cinque reti della punta uruguaiana Daniel Fonseca. A siglare le reti storiche, cinque giocatori: Raspadori (doppietta), Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Zielinski e Simeone. È uno dei Napoli più forti della sua storia.

Francesco Paolantoni e Stefano De Martino: che coppia

Non è la prima volta che Francesco Paolantoni e Stefano De Martino si lasciano andare sui social a clip dissacranti e umoristiche. Era già successo questa estate quando, durante il tour "Che coppia noi tre" – spettacolo comico con protagonisti proprio il duo insieme a Biagio Izzo – De Martino ha spinto in carrozzina l'infortunato Paolantoni dando vita a un improbabile remake di "Quasi amici". Il sodalizio, ovviamente, continua anche in televisione con "Stasera tutto è possibile". Francesco Paolantoni, così come Biagio Izzo e come l'imitatore Vincenzo De Lucia, sono parte integrante, si direbbe essenziale, dello show comico condotto da Stefano De Martino su Rai2.