Stefano De Martino spinge in carrozzina Francesco Paolantoni: è il remake di Quasi Amici Francesco Paolantoni e Stefano De Martino rifanno François Cluzet e Omar Sy in “Quasi amici” mentre si trovano in tour in Svizzera per lo spettacolo “Che coppia noi tre”.

Se qualche produttore ha intenzione di iniziare un remake napoletano di "Quasi Amici", la commedia francese con Omar Sy e François Cluzet, allora pensi a Stefano De Martino e Francesco Paolantoni. La coppia è in giro per la Svizzera, in tour con Biagio Izzo per lo spettacolo "Che coppia…noi tre", e non manca mai di raccontare dei progressi attraverso i social. Progressi dai risvolti anche tragicomici, nel caso di Francesco Paolantoni, costretto all'uso della carrozzina per l'incidente avvenuto con lo scooter, scivolando in una buca sul manto stradale di Napoli. La frattura di Francesco Paolantoni è stata importante: tibia, perone e malleolo; nonostante tutto, il sorriso non lo hai mai perduto.

La gag di Francesco Paolantoni e Stefano De Martino

Francesco Paolantoni ha pubblicato su Instagram questa gag con Stefano De Martino che, nello spingere la sua carrozzina, non riesce a smettere di ridere. "Devi spingere di più", dice Paolantoni, "io tengo questo badante che è proprio uno sfaticato. Uffà!". Stefano De Martino entra in battuta: "Ma siamo amici?". "Quasi amici!" è la replica di Francesco Paolantoni.

Lo spettacolo di Stefano De Martino, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo

Che Coppia Noi Tre! Si chiama così il nuovo spettacolo del trio di Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Gira tutto su questo equivoco: avrebbero dovuto essere una coppia, invece sono un trio. E allora, la domanda: chi è il terzo incomodo, chi tra i tre è l'intruso? Di quadro in quadro, le vicende dei tre vengono raccontate attraverso canzoni, monologhi, gag dove il minimo comune denominatore è la leggerezza e il divertimento. Tra gli attori che partecipano al progetto anche Mario Porfito, nei panni dello scenografo-attrezzista vessato continuamente dai tre protagonisti.