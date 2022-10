Francesca Cipriani si sposa a dicembre e chiarisce: “Non ho mai chiesto di caricare il nostro iban” Le indiscrezioni parlano di un messaggio a chiare lettere sulla partecipazione di nozze di Francesca Cipriani: “Se volete farci un regalo, caricate il nostro iban!”. Parole che l’ex gieffina si è affrettata a smentire: “Tutti gli sposi lo fanno, ma abbiamo anche una lista nozze”.

A cura di Giulia Turco

Francesca Cipriani è pronta a sposare Alessandro Rossi. L’ex gieffina ha finalmente fissato la data delle nozze con il fidanzato, che il pubblico ha avuto modo di conoscere nel corso della scorsa edizione del GFVip durante la quale era avvenuta la proposta di matrimonio. La coppia aveva spopolato nel corso del reality per il loro amore, a dir poco scoppiettante. La cerimonia, come ha confermato la showgirl sui social, si svolgerà sabato 3 dicembre a Roma.

La scelta delle coordinate bancarie per il regalo di nozze

Naturalmente il matrimonio sarà in pieno stile Cipriani. Le nozze saranno celebrate a Roma e i festeggiamenti si sposteranno in un castello alle porte della Capitale: sarà una cerimonia sontuosa e da favola, così come la bionda della tv l’ha sempre sognata. Protagonista sarà la tavola: agli ospiti verranno serviti piatti prelibati della tradizione italiana. Non poteva che essere così, considerando che è stato proprio il buon cibo a farli innamorare. “Cucina italiana al 100%”, avrebbe sottolineato Cirpiani in merito al menù. Per il regalo di nozze infine, stando alle indiscrezioni lanciate da The Pipol Gossip su Instagram, gli sposi avrebbero scelto di lasciare agli invitati le coordinate bancarie, in modo da farsi recapitare un bonifico. Nell’invito spunterebbe la dicitura: “Se volete farci un regalo, caricate il nostro iban!”. Parole, che la showgirl si è affrettata a smentire, mettendo in chiaro le cose:

Abbiamo fatto una lista nozze come tutte le persone in questo mondo.. siamo anche noi sconcertati dalla cattiveria di qualcuno sciocco ed invidioso che dà notizie false. La lista nozze e il viaggio di nozze tutti gli sposi lo fanno per chi volesse partecipare. I giornalisti prima di scrivere barzellette dovrebbero chiamare e sentire gli interessati, non i pettegoli che inventano sciocchezze.

Gli ex gieffini invitati al matrimonio

Non mancheranno volti noti della tv al matrimonio di Francesca Cipriani, che ha scelto di invitare anche alcuni ex colleghi del Grande Fratello Vip. Nella lista degli invitati, stando alle indiscrezioni, spuntano le tre sorelle Selassié, Raffaella Fico, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, l’immancabile Giucas Casella e anche Manuel Bortuzzo. Non è detto che il nuotatore scelga di accettare l'invito, a meno che non voglia presentarsi insieme alla sua nuova fidanzata Angelica scatenato la furia delle Selassiè. In quel caso probabilmente ne vedremo delle belle.