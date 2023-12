Festa a sorpresa con imprevisti per Sophie Codegoni: la torta cade e i capelli prendono fuoco Sophie Codegoni ha compiuto 23 anni e per l’occasione ha festeggiato con gli amici più cari, che le hanno organizzato un party a sorpresa. Durante la serata, al momento delle candeline, una ciocca di capelli ha preso fuoco. Assente l’ex compagno Alessandro Basciano, padre della piccola Celine Blue, che nel frattempo si trovava a Londra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Oggi, 22 dicembre, è il compleanno di Sophie Codegoni. L'influencer ed ex gieffina ha spento 23 candeline e per l'occasione gli amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Qualche piccolo imprevisto durante la serata, che però non ha rovinato l'atmosfera di festa con le persone più care. Assente l'ex compagno Alessandro Basciano, che nel frattempo è volato a Londra.

Il compleanno di Sophie Codegoni con festa a sorpresa

Sophie Codegoni ha festeggiato i suoi 23 anni con gli amici e le persone più care. Un party che le è stato organizzato a sorpresa in un ristorante di Milano. Come si vede dalle foto e dai video condivisi su Instagram, l'infleuncer stata accolta da tutti gli invitati e non si aspettava minimamente un'accoglienza del genere. Durante la serata c'è stato un piccolo incidente, quando nel spegnere una delle tre torte pensate per lei una ciocca di capelli ha preso fuoco. La festeggiata però non si è allarmata, anzi, ha sorriso e ha continuato a festeggiare. Sulle torte si leggono tre frasi diverse: "Porto amore ma anche da bere","Io chiamo Glovo","Ma la bambina è il regalo più grande". Una delle tre, però, è scivolata dal piatto tra le risate dei presenti. Invitati anche alcuni ex gieffini, come Alberto De Pisis.

L'ex Alessandro Basciano a Londra

Mentre Sophie Codegoni festeggiava il compleanno, l'ex compagno Alessandro Basciano si trovava a Londra, come dimostrano alcune sue storie su Instagram. L'ex concorrente del GF e dj sarebbe tornato a Milano proprio in tarda notte. I due si sono lasciati in maniera definitiva solo qualche mese fa: lui ha ammesso di averla tradita durante un viaggio a Ibiza con Luzma Cabello, una delle sue ex. Basciano avrebbe voluto riavvicinarsi e riallacciare i rapporti, spiegando come sono andate davvero le cose dal suo punto di vista, ma Codegoni non ne vuole sapere.