Federica Nargi attaccata perché in vacanza con le figlie: "Ma non vanno mai a scuola?", cosa ha risposto Federica Nargi sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Santo Domingo con le figlie e il marito Alessandro Matri. Sui social però è stata criticata dagli hater: "Ma le tue figlie non vanno mai a scuola?", così ha deciso di rispondere.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Nargi criticata dagli hater. La modella, ex concorrente di Ballando con le Stelle, è stata attaccata sui social dopo aver pubblicato alcuni scatti su Instagram che la mostrano in vacanza nella Repubblica Dominicana con il marito Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice. Proprio le bambine sono state il motivo dei commenti negativi, a cui ha deciso di rispondere.

"Ma i tuoi figli non vanno a scuola?", Federica Nargi risponde alle critiche

Come mostrano gli scatti e i video condivisi su Instagram, Federica Nargi sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Santo Domingo con le figlie e il marito Alessandro Matri. Sui social c'è chi l'ha attaccata riferendosi alle bambine, Sofia e Beatrice, e chiedendosi: "Ma questi ragazzi non vanno mai a scuola?". La modella ha scelto di non rimanere in silenzio e ha voluto rispondere all'attacco, spiegando: "Scuola chiusa per la settimana bianca". Le figlie di Nargi e Matri, quindi, non stanno saltando le lezioni per andare in vacanza, ma si tratta di regolari giorni di stop in calendario. Molto probabilmente, le bambine frequentano una scuola internazionale privata, in cui le festività sono diverse da quelle degli istituti pubblici. In questo stesso periodo, infatti, anche Michelle Hunziker e Ilary Blasi si trovano in vacanza con le figlie.