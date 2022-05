Fariba Tehrani: “Vado a casa di mia figlia Giulia solo quando Pierpaolo non c’è, lui è molto geloso”

Fariba etichettata come la mamma invadente di Giulia Salemi respinge le accuse. In un’intervista rilasciata a Nuovo tv l’ex naufraga ha parlato del suo rapporto con la figlia e il fidanzato Pierpaolo Pretelli spiegando di lasciare alla coppia i giusti spazi e rilanciando con una frecciatina nei confronti di Pier. Secondo Fariba infatti l’ex Velino sarebbe fin troppo geloso nei confronti dell’influencer.

“Io e Pierpaolo nutriamo affetto sincero e rispetto reciproco”, spiega la mamma di Giulia Salemi a Nuovo. “Un difetto di Pierpaolo? Cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva di Giulia ed è un bel po’ geloso. Ma compensa tutto questo con i suoi tanti pregi”. Ecco perché dunque, Fariba si limiterebbe nelle dimostrazioni d’affetto con la figlia. “Anche se mi manca e mi piacerebbe sentirla tutti i giorni, li chiamo solo quando c’è bisogno, vado a casa loro quando Pier non c’è o quando mia figlia mi chiede di tenere il cagnolino, Prince Valiant”, spiega. “Al contrario di ciò che dicono le malelingue, ossia che sarei una madre invadente, lascio che Giulia sia più autonoma possibile”.

Il rapporto mamma figlia tra Giulia e Fariba è da sempre altalenante. Spesso è stata la stessa influencer a definire la mamma fin troppo invadente nella sua vita e nelle sue scelte. Accuse che Fariba ha sempre rigettato, l’ultima volta in maniera pubblica con uno scontro piuttosto acceso. Giulia aveva scherzato su Instagram sulla presenza della mamma. Fariba aveva risposto per le rime:

Mi preghi insistendo di venire a casa tua e poi mi fai questo post infelice. Mi ero organizzata per venire domani, ma a questo punto non vengo più. Tu a volte hai messo sulle tue storie Instagram alcune nostre conversazioni private e tutti a ridere prendendola con molta simpatia […]. E non dire che ti avrei dovuto scrivere in privato, perché pure tu non hai rispettato me tante volte mettendo la mia voce in pubblico.